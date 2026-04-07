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Rubén Blades regresa a Lima con su tour de despedida ‘Fotografías’: fecha, lugar y precios de entradas de su último concierto en Perú

Rubén Blades, icónico cantante panameño, compartirá su nuevo álbum 'Fotografías' y clásicos de más de cinco décadas, como 'Pedro Navaja' y 'Buscando América', en una emotiva noche llena de recuerdos.

Rubén Blades se despedirá de los escenarios con su 'Fotografías Tour', que incluye una parada en Perú el 20 de agosto en el Arena 1 Park. Foto: difusión.
Rubén Blades se despedirá de los escenarios con su 'Fotografías Tour', que incluye una parada en Perú el 20 de agosto en el Arena 1 Park. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Rubén Blades, una de las voces más importantes de la música latinoamericana, se despedirá de los escenarios, pero antes recorrerá varios países con su ‘Fotografías Tour’, gira en la que ha incluido a Perú. El reconocido artista panameño volverá a encontrarse con sus fanáticos peruanos este jueves 20 de agosto en el Arena 1 Park de San Miguel, en una noche que promete ser histórica.

Como se sabe, la relación de Rubén Blades Bellido de Luna, de 77 años, con el público peruano siempre ha sido cercana, honesta y profunda. A lo largo de los años, cada visita ha sido un diálogo directo con un país que entiende sus canciones, sus historias y su manera de mirar América Latina. Por eso, este regreso no es uno más, es un reencuentro cargado de memoria y emoción.

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Las entradas para este esperado reencuentro están disponibles en Ticketmaster. La preventa ocurre el 9 y 10 de abril y la venta general inicia el 11 de abril.

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Rubén Blades presentará su álbum ‘Fotografías’

El legendario cantautor y activista panameño compartirá las canciones de ‘Fotografías’, su más reciente y premiado álbum, así como con los clásicos que han marcado más de cinco décadas de trayectoria y han acompañado a generaciones enteras en el continente. No faltarán temas como ‘Pedro Navaja’, ‘Plástico’, ‘Decisiones’, ‘Amor y control’, ‘Buscando América’ y muchos más. 

Hace poco, el propio Rubén Blades contó que esta gira, que se extenderá hasta el 2027, será el comienzo de una etapa más pausada, lejos del ritmo constante de las giras. No es una despedida abrupta, sino una forma consciente de cerrar un ciclo, agradeciendo al público que lo ha acompañado durante más de 50 años.

“El 2027 sería mi último año activo en giras con la banda de Roberto Delgado, aunque es posible que continuemos grabando juntos. Anhelo estar de regreso y de manera más permanente en Panamá, a más tardar en 2028…”, dijo en su blog ‘Apuntes desde la esquina’. “Voy para 78 años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más, mientras aún pueda mantener la calidad que siempre he tratado de presentar al público que nos apoya en los conciertos”, añade.

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Entradas para el concierto de Rubén Blades en Lima

Hay artistas que no solo están en un escenario para tocar, sino para reencontrarse con su gente. Y Rubén Blades es uno de ellos. Por eso, este 20 de agosto en el Arena 1 Park, se despide de Lima como solo los grandes saben hacerlo. Las entradas del show, producido por F&M Entertainment, están a la venta en Ticketmaster y la preventa se realizará este jueves 9 y viernes 10 de abril, mientras que la venta general se llevará a cabo el sábado 11 de abril. Habrá descuento con tarjetas BBVA.

Entradas para el concierto de Rubén Blades. Foto: difusión.

Entradas para el concierto de Rubén Blades. Foto: difusión.

Reconocido con 25 premios Grammy (13 Latinos y 12 anglosajones), Rubén Blades estará acompañado por la Roberto Delgado Big Band, conformada por 20 músicos panameños que lo acompañan desde el año 2010, aportando una potencia sonora y una versatilidad musical que elevan cada presentación.

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