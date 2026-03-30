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Música

El hechizo del guitarrista Lucho González (1946-2026)

 La influencia del músico es patente en Perú y en Argentina. ¿Cuáles fueron los factores que hicieron de Lucho González un artista auténtico? referentes contemporánea.

Lucho González. Foto: Difusión.
Lucho González. Foto: Difusión.

Lucho González fue uno de los amores de mi vida. Una persona entrañable, artista apasionado y maestro del bien dotado con el don de la música. Fue uno de mis referentes totales y un faro de luz dentro de la música peruana. Hijo pródigo de Chabuca Granda y gran conocedor de todas las materias musicales. La curiosidad lo desbordaba. Podía rearmonizar e improvisar sobre músicas de cualquier orden, componer y arreglar “seis x ochos” nuestros y draguearlos de música peruana. Tuve la suerte de verlo en acción. De tocar con él y verlo inventar los riffs inextinguibles de “Detrás del muro de los lamentos” y “Tu sonrisa inolvidable”. Fue un ser cálido y desprejuiciado. Pleno de amor, conocedor de los arrabales del mundo y las esferas celestes. Mis condolencias y abrazo de amor a sus familiares y amigxs. Deben ser un montón alrededor del planeta. Te voy a extrañar mucho, Lucho de mi alma”, dijo en su cuenta de Facebook el músico argentino Fito Páez.

El anuncio de Fito Páez vino después del que hiciera el Ministerio de Cultura de Perú en sus redes sociales. Luis González, el reconocido guitarrista argentino-peruano, había fallecido en las primeras horas del domingo 29. Que la noticia de su partida se esté lamentando tanto en medios peruanos y argentinos nos brinda definitivamente una idea sobre quién fue este guitarrista.

Chabuca Granda. Foto: Difusión.

Chabuca Granda. Foto: Difusión.

Cuando Lucho González nació, en 1946, la música vino junto con él. De su padre, Javier González, cantante de amplia trayectoria durante los años 40 y 50, integrante del conjunto Los Trovadores del Perú, con el que viajó por toda Latinoamérica, le vino ese talento. A los tres meses de nacido se fue con su madre a vivir a Argentina, en donde los esperaba Javier. Desde niño se mostró interesado en la música y a los 10 años su padre le regala una guitarra. No pasó mucho tiempo para que los entendidos se dieran cuenta de su talento y abierto interés por aprender más. Se entiende que a la casa de los González llegaban muchos músicos, del mismo modo políticos peruanos en el exilio. A los 16 años regresó a Perú a estudiar derecho en la Católica, pero a los 22 años conoce a Chabuca Granda y su vida cambió para siempre.

La guitarra de Lucho González y su capacidad de composición han acompañado a músicos como Pedro Aznar, Libertad Lamarque, Ana Belén, Víctor Manuel, Milton Nascimento, Mercedes Sosa, Eva Ayllón, Vicentico, Alejandro Lerner, Tania Libertad, Diego Torres, entre otros. Las pruebas de su talento están a la vista, en la red, e indefectiblemente el sonido de González tenía mucho de Perú, pero lo que brilla de ese talento es la pasión. Sonido a Perú más pasión, le dieron una personalidad, un estilo para tocar. (A saber, muchos pueden interpretar a la perfección Las Variaciones Goldberg de Bach, pero nadie como Glenn Gould). Como indica Fito Páez: “seis x ochos nuestros y draguearlos de música peruana”. El sonido de González era reconocible, pero distinto. A ello, hay que añadir que siempre mantuvo un perfil bajo.

Lucho González era el gran músico de los grandes músicos. La autenticidad de su sonido proyectaba un hechizo, una comunión con la guitarra. Vayan a YouTube y vean al maestro.

 

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