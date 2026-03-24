Carín León en Lima 2026: fecha, precios, venta y cómo comprar entradas en Teleticket para ver a uno de los íconos de la música regional mexicana

Carín León, conocido por éxitos como ‘Mi primera cita’ y ‘La boda del Huitlacoche’, promete una noche inolvidable con todos sus grandes temas, acumulando millones de reproducciones.

Carín León, destacado exponente de la música regional mexicana, se presentará por primera vez en Lima el próximo 06 de agosto en Costa 21, con un emocionante concierto. Foto: difusión.

Carín León, uno de los máximos exponentes y compositores de la música regional mexicana, llegará a Lima por primera vez para encantar con su voz romántica en un único e inolvidable concierto programado para el próximo 06 de agosto en Costa 21. El artista ha prometido una noche llena de emociones y muchas sorpresas para los amantes de la música romántica y del regional mexicano.

En los últimos meses, Carín León se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes y románticos de la música latina, conquistando a varias generaciones con su estilo inconfundible. Entre sus éxitos más populares destacan ‘Mi primera cita’, ‘Según quién’, ‘Qué vuelvas’ y ‘La boda del Huitlacoche’, temas que han acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales y que se han convertido en himnos para sus seguidores.

Carín León confirma show en Lima


Carín León llegará a la capital peruana por primera vez para ofrecer un espectáculo exclusivo de más de hora y media de duración, en el que interpretará todos sus grandes éxitos. La cita es este 06 de agosto en Costa 21. Las entradas estarán disponibles desde el viernes 27 de marzo a las 10:00 a. m. a través de Teleticket, con hasta 15 % de descuento pagando con tarjetas Interbank.

Por otro lado, Carín León también forma parte del primer álbum oficial de FIFA titulado ‘Lighter’, un proyecto musical que acompaña el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que reafirma su creciente impacto y reconocimiento a nivel internacional.

Trayectoria de Carín León

Durante su trayectoria, el artista mexicano ha sobresalido no solo como intérprete, sino también como compositor, al escribir temas que han sido cantados por artistas de gran reconocimiento, entre ellos Christian Nodal. Asimismo, ha estrenado canciones que se volvieron virales, como ‘Tú’ y ‘El amor de tu vida’, y ha trabajado junto a estrellas internacionales como Camilo, Maluma y C. Tangana, afianzando así su proyección en el ámbito musical mundial.

Desde sus primeros pasos en la música con agrupaciones norteñas hasta consolidarse como solista, Carín León ha logrado renovar el regional mexicano al combinarlo con sonidos actuales y letras llenas de emoción. Su poderosa voz y su sello auténtico le han permitido conquistar escenarios en México, Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica, convirtiéndolo en uno de los artistas más sobresalientes del momento.


