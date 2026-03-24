Fonseca se presenta este 26 de marzo en el Arena 1 de Lima como parte de su ‘Tropicalia Tour’. Foto: Facebook/Fonseca | Foto: Facebook/Fonseca

Fonseca se presenta este 26 de marzo en el Arena 1 de Lima como parte de su ‘Tropicalia Tour’. Foto: Facebook/Fonseca | Foto: Facebook/Fonseca

A pocos días del concierto del reconocido cantautor Fonseca en nuestro país, la empresa productora dio a conocer la lista de canciones que el colombiano interprerará este jueves 26 de marzo en el Arena 1, concierto que forma parte de su exitoso ‘Tropicalia Tour’, un espectáculo que promete emoción, nostalgia y un repertorio pensado para cantar de principio a fin. El show ya es sold out.

El concierto de Fonseca en Lima será un recorrido por todas las etapas de su trayectoria. Si bien el repertorio incluye lo mejor de su nueva producción, con canciones como ‘Pedacito de playa’, ‘Por toda la vida’ y ‘Qué suerte tenerte’, también estarán presentes los clásicos que han marcado a toda una generación como ‘Te mando flores’, ‘Arroyito’ y ‘Prometo’.

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Concierto de Fonseca en Lima ya es sold out.

Fonseca presentará sus nuevos temas en Lima





Lima se prepara para vivir una verdadera fiesta musical este 26 de marzo en el Arena 1 como parte de su gira internacional, donde el artista presentará en vivo su más reciente álbum ‘Tropicalia’. Este tour también celebra el éxito de ‘Si tú me quieres’, junto a Juan Luis Guerra.

Además, el público peruano será testigo de algunos de los momentos más especiales del tour, como la interpretación en vivo de ‘Nunca me fui’, su emotiva colaboración con Rubén Blades, y ‘Venga lo que venga’, junto a la banda venezolana Rawayana.

El espectáculo de Fonseca en Lima también incluirá un homenaje a Ricardo Montaner con el cover de ‘Me va a extrañar’, sumando un momento cargado de emoción dentro de una noche que promete ser inolvidable. Con una puesta en escena vibrante y su inconfundible fusión de vallenato, pop y sonidos tropicales, el colombiano reafirma por qué es uno de los artistas más queridos de Latinoamérica. Será una noche para cantar, bailar y celebrar la música latina en su máxima expresión.

El setlist de Fonseca en Lima 2026



Eres mi sueño

Simples corazones

Vine a buscarte

Pedacito de playa

Entre mi vida y la tuya

Enrédame

Si tú me quieres

Por toda la vida

Qué suerte tenerte

Paraíso

Confiésame

En vivo y en directo

Ven

Nunca me fui

Venga lo que venga

Enamorarte mil veces

Por pura curiosidad

Volver a verte

Me va a extrañar (cover de Ricardo Montaner)

Arroyito

Te mando flores y muchas más.



