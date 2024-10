Katia Palma sorprendió a más de un internauta al revelar que se ha enamorado de hombres y mujeres a lo largo de su vida. Sumado a ello, confirmó que actualmente tiene una pareja de la cual se encuentra enamorada, pero no quiso dar más detalles sobre este individuo ni confirmar si se trataba de una mujer o de un hombre.

¿Katia Palma confirmó que su pareja es una mujer?

La intérprete Katia Palma le concedió una reveladora entrevista al programa 'Préndete' como parte de la promoción de su show 'Las bándalas'. En medio de la conversación, la reportera le preguntó a la actriz cómica sobre su pareja actual y si es que se trataba de una mujer o un hombre, un detalle que la presentadora de 'Esto es guerra' no quiso brindar en el pasado.

"Hemos visto que estás muy enamorada, tú lo has confesado", afirma la reportera de Panamericana TV, a lo que Palma respondió: "Bueno, así como muy enamorada, no. Estoy contenta, estoy tranquila, cualquier cosa puede pasar". No obstante, cuando le preguntó por la sexualidad de su pareja, Katia optó por sonreír de forma cómplice.

"Ya ven, para los sapos. Cuando hablas de él o ella, da igual. En estas épocas, ya da igual", respondió Katia Palma, quien evitó dar más detalles sobre su pareja sentimental.

Katia Palma revela que tiene una relación estable hace 4 años

La comediante Katia Palma mencionó que lleva conviviendo 4 años y que está en su mejor etapa, sintiéndose más estable, madura y tranquila. Aunque no reveló el nombre de su pareja, destacó que esta persona comprende bien su carácter y que existe una total confianza mutua.

"Estoy pasando una etapa bien bacán de convivencia, me siento contenta. 4 años. Pero igual tú no sabes lo que pueda pasar el próximo año, yo me proyecto, pero tú no sabes", expresó Palma.

Resumen: Katia Palma da detalles sobre su pareja actual