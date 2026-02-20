La salud de Willie Colón mantiene en alerta al mundo de la salsa. El reconocido cantautor y trombonista estadounidense fue internado de emergencia en un centro médico de Nueva York tras presentar problemas respiratorios, según trascendió en redes sociales y medios internacionales.

De acuerdo con la información difundida por la activista y bloguera salsera Juana Peña, el artista de 75 años permanece hospitalizado en el Lawrence Hospital, en Bronxville, en Estados Unidos. Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial, pero su condición ha sido descrita como delicada, lo que ha generado una ola de mensajes de apoyo.

Fuente: 'X'

Willie Colón preocupa por su delicado estado de salud

Según los reportes compartidos, el músico fue trasladado de urgencia tras presentar un aparente cuadro respiratorio. Aunque no se han revelado mayores detalles clínicos, distintos medios confirmaron que continúa bajo observación médica en el hospital ubicado en Bronxville, Nueva York.

Foto: Instagram

El nombre de Willie Colón está estrechamente ligado a la historia de la salsa en Estados Unidos. Creció en el seno de una familia puertorriqueña y desde muy joven mostró inclinación por la música. El joven primero mostró su gusto por la trompeta y el clarinete, hasta encontrar en el trombón el instrumento que definiría su identidad artística.

Cantantes piden cadena de oraciones por salud de Willie Colón

La preocupación por el estado de salud de la leyenda de la salsa también se trasladó a figuras reconocidas de la música latina. El veterano músico puertorriqueño Bobby Valentín utilizó sus redes sociales para solicitar una cadena de oraciones por la pronta recuperación del trombonista.

“Les pido que nos unamos en oración por la salud de Willie Colón para que se recupere pronto y pueda volver a los escenarios”, expresó en un mensaje dirigido a sus seguidores.

Por su parte, el cantautor panameño Rubén Blades también se pronunció sobre la situación. A través de 'X', señaló que tuvo conocimiento de la hospitalización de su colega en Nueva York por un problema respiratorio y manifestó sus deseos de mejoría. Además, extendió su respaldo a la esposa, hijos y familiares del músico en este momento complejo.