Lucianeka abre su corazón antes de cantar en concierto de Doja Cat: “Es una oportunidad muy grande de poder exponerme”

La cantante Lucianeka cumplirá hoy, 13 de febrero, uno de sus mayores sueños al cantar en el concierto de Doja Cat, una oportunidad para que el público conozca su música.

Lucianeka, telonera del concierto de Doja Cat. Foto: composición LR/Instagram

Lucianeka vive uno de los momentos más importantes de su carrera al ser elegida como telonera del esperado concierto de Doja Cat este 13 de febrero en el Arena 1 de la Costa Verde. A sus 20 años, la cantante peruana aseguró que esta presentación representa un paso decisivo en su crecimiento profesional: “Es algo que valoro mucho también de poder tener esta oportunidad, ya que obviamente Doja tiene un público mucho más grande, o sea, a nivel mundial y es una oportunidad como que muy grande también de poder exponerme. La verdad me parece me parece increíble”.

En entrevista para La República, la intérprete de 'El F*ckboy' confesó que admira a la estrella internacional desde hace años y recordó sus inicios creando parodias musicales. “La admiro desde hace mucho tiempo. Con solo decirte que en el 2020 yo como que comencé haciendo parodias musicales, le hice una parodia a su canción este que se llama ‘Ain't Shit’, y el día viernes, voy a abrirle un concierto, para mí es locazo”, confesó emocionada.

Luciankea en concierto. Foto: Instagram

Luciankea en concierto. Foto: Instagram

De fan a telonera del concierto de Doja Cat: el salto más grande de su carrera

El camino artístico de Lucianeka se ha caracterizado por autenticidad, espontaneidad y disciplina. Actualmente trabaja en su próximo álbum, previsto para lanzarse en mayo de 2026, proyecto que ya cuenta con nueve canciones listas y cuatro sencillos adicionales que incluirán colaboraciones con artistas internacionales. Según explicó, su estilo se mueve dentro del R&B y ha logrado conectar con el público digital, especialmente con temas como ‘My Baby Doesn't Love Me’, que en plataformas como Spotify y YouTube superaron el millón de reproducciones.

La cantante también destacó el valor de su comunidad de seguidores y la emoción que sintió al conocer al club de fans peruano de Doja Cat. “Yo no sabía que había un club de fans… me parece increíble que hayan personas que tengan tanto amor por el artista, que hagan una organización y hagan juntas. Es es algo muy bonito”, comentó, sorprendida por el cariño que existe hacia la artista estadounidense en el país.

Influencias musicales y el concepto detrás de su nueva etapa

Lucianeka también habló sobre las referencias creativas que marcaron su reciente lanzamiento ‘El F*ckboy’, tema que apuesta por una propuesta directa y honesta inspirada en sonidos retro. Según explicó, el concepto visual y sonoro estuvo influenciado por la estética ochentera presente en el trabajo reciente de Doja Cat, así como por íconos del pop como Michael Jackson. “He sacado un montón de frames de inspiración de ‘Thriller’, por ejemplo, la parte del baile”, señaló.

La también influencer también proyecta llevar su música al extranjero y apunta a presentarse en Colombia como parte de su expansión internacional. “En mayo hay un festival que se llama ‘Bime’, que con el equipo estamos aplicando para poder viajar a Colombia. De todas maneras vamos a ir a ese festival, pero si se da la oportunidad este vamos a poder a presentar y cantar en vivo eh en ese festival que por primera vez en otros países”, adelantó la artista sobre sus próximos planes.

