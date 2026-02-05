En su último concierto en Lima, Asian Kung-Fu Generation se presentó en el Barranco Arena. | Foto: composición LR/ Tarkus / Betsy De Los Santos

En su último concierto en Lima, Asian Kung-Fu Generation se presentó en el Barranco Arena. | Foto: composición LR/ Tarkus / Betsy De Los Santos

El retorno de Asian Kung-Fu Generation a Lima abre un nuevo capítulo en la conexión de la emblemática banda japonesa con el público peruano. Después de nueve años de ausencia, el cuarteto que se consolidó como referente del rock alternativo nipón y alcanzó reconocimiento mundial por temas que marcaron la cultura anime —entre ellos, aperturas de 'Naruto', 'Bleach' y 'Fullmetal Alchemist'— confirmó que celebrará su 30 aniversario con un concierto especial en la capital.

La noticia fue difundida por Tarkus Producciones, empresa que ha traído a Perú propuestas musicales como 'Doragon no Tama – La Sinfonía de la Batalla Final', y que ahora apuesta por un show que promete reunir a varias generaciones de seguidores de Ajikan. El anuncio despertó entusiasmo inmediato en redes sociales, donde los fanáticos comenzaron a especular sobre lo que traerá esta nueva presentación.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Asian Kung-Fu Generation en Perú 2026?

Separa la fecha. El concierto de Asian Kung-Fu Generation está programado para el miércoles 1 de julio de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, un espacio ubicado en Lima que ya ha recibido a agrupaciones japonesas de gran convocatoria como Babymetal. Sin embargo, algunos seguidores han manifestado su deseo de que el evento se traslade a un recinto diferente como el Coliseo Eduardo Dibós —donde se presentó FLOW—, argumentando que este último espacio sería más ideal para un espectáculo de rock como el de Ajikan.

La última vez que AKFG tocó en Lima fue en 2017, en el Barranco Arena (hoy Centro de Convenciones Arena). Aquella presentación se convirtió en un hito para los fanáticos del rock japonés y la cultura anime, consolidando un vínculo que ahora se renueva con un escenario más amplio y un contexto distinto: el aniversario número 30 de la banda.

Lo que se sabe de las entradas para ver a Asian Kung-Fu Generation

Tarkus Producciones adelantó que en los próximos días se anunciarán los detalles de la venta de entradas, así como la posibilidad de acceder a un Meet & Greet con los integrantes. Aunque aún no se han revelado los precios, se espera que el rango sea similar al de otros conciertos de artistas japoneses.

La expectativa es alta, pues el anuncio se realizó con varios meses de anticipación y los seguidores ya se preparan para asegurar su lugar. La experiencia de 2017, que convocó a más de 1.000 fans no solo de Perú, sino también de países vecinos como Chile y Bolivia, sirve como antecedente de lo que podría ocurrir en esta nueva visita.

Asian Kung-Fu Generation, sus canciones y el recuerdo de 2017

Asian Kung-Fu Generation está integrada por Masafumi Gotoh (voz y guitarra), Kensuke Kita (guitarra), Takahiro Yamada (bajo) y Kiyoshi Ijichi (batería). Su estilo, marcado por riffs potentes y letras introspectivas, y su identidad visual, vinculada al ilustrador japonés Nakamura Yusuke, los convirtió en una de las agrupaciones más influyentes del rock japonés contemporáneo.

Entre sus temas más reconocidos figuran 'Haruka Kanata', 'Rewrite' y 'After Dark', openings de 'Naruto', 'Fullmetal Alchemist' y 'Bleach', respectivamente. En su primera y única presentación hasta ahora en Lima, el grupo ofreció un repertorio que combinó clásicos de animes y otros éxitos, incluyendo temas de su álbum recopilatorio 'Best Hit AKG'. Ahora, con tres décadas de trayectoria, su regreso promete ser un evento que reafirme su lugar en la memoria musical de los fans peruanos.