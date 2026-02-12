HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de bomberos lograron controlar el siniestro
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de bomberos lograron controlar el siniestro     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de bomberos lograron controlar el siniestro     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de bomberos lograron controlar el siniestro     
EN VIVO

José Jerí en la cuerda floja y dádivas de RLA en Puno | Epicentro Electoral - Réplica

Entretenimiento

Los Mirlos, Dante Spinetta e Illya Kuryaki and The Valderramas en ‘Una noche en Perú’: fecha, lugar y entradas del festival

El esperado festival ‘Una noche en Perú’ confirma su fecha para el 28 de marzo en el Club Cultural Deportivo Lima en Chorrillos, con el regreso de Illya Kuryaki and The Valderramas, la participación de Los Mirlos, Toño Jáuregui, Gondwana y The Sacados.

El duo español 'Illya Kuryaki and The Valderramas' regresa a Lima tras 8 años de ausencia. Foto: Instagram.
El duo español 'Illya Kuryaki and The Valderramas' regresa a Lima tras 8 años de ausencia. Foto: Instagram.

El festival ‘Una noche en Perú’ se realizará el próximo 28 de marzo y marcará el esperado regreso a Lima de ‘Illya Kuryaki and The Valderramas’ y al icónico dúo conformado por Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur. La cita promete convertirse en uno de los conciertos más comentados del año, reuniendo a figuras internacionales y destacadas bandas nacionales en una sola noche.

Al cartel se suman los legendarios Los Mirlos, referentes de la cumbia amazónica psicodélica, y Toño Jáuregui, reconocido compositor peruano que interpretará temas de su repertorio y clásicos de Libido. También estarán presentes Gondwana y The Sacados, consolidando una propuesta que mezcla funk, rock, reggae y sonidos latinoamericanos.

TE RECOMENDAMOS

PÉNDULO HEBREO: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y QUÉ PASA REALMENTE | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Grupo Los Mirlos recibe distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura por su trayectoria artística y aporte a la cumbia del Perú

lr.pe

¿Dónde será el concierto ‘Una noche en Perú’?

En un principio, el concierto se iba a desarrollar en Arena Monumental de Ate, pero se decidió cambiar de recinto al Club Cultural Deportivo Lima, en el distrito de Chorrillos. El objetivo es darle mayor comodidad al público y ofrecer mejores condiciones logísticas y una experiencia más amplia para los asistentes.

El show llega días después de la participación de Illya Kuryaki and The Valderramas como parte del emblemático Cosquín Rock, donde han sido confirmados como una de las principales atracciones. Tras ese esperado espectáculo, el dúo aterrizará en Lima para reencontrarse con su fiel público peruano.

PUEDES VER: Illya Kuryaki and The Valderramas vuelve a Lima tras ocho años para un concierto único en ‘Una Noche en Perú’

lr.pe

¿Cómo comprar las entradas para el concierto 'Una noche en Perú'?

Las entradas para ‘Una noche en Perú’ ya se encuentran disponibles a través de las plataformas Joinnus y Yape Entradas. La organización recomienda adquirir los boletos con anticipación debido a la alta expectativa que ha generado el regreso del dúo argentino.

La producción, a cargo de Longplay Entertainment, ha señalado que el festival busca posicionarse como una de las grandes apuestas en el circuito local de reggae, rock y pop, garantizando una puesta en escena a la altura de eventos internacionales.

Notas relacionadas
Asian Kung-Fu Generation en Perú 2026: fecha, lugar y entradas del concierto de la banda japonesa

Asian Kung-Fu Generation en Perú 2026: fecha, lugar y entradas del concierto de la banda japonesa

LEER MÁS
Pimpinela vuelve a Lima: fecha, precios y venta de entradas de su concierto por el Día de la Madre

Pimpinela vuelve a Lima: fecha, precios y venta de entradas de su concierto por el Día de la Madre

LEER MÁS
Dyango regresa a Lima para celebrar más de cinco décadas de trayectoria: fecha, venta de entradas y todo sobre el concierto del cantante español

Dyango regresa a Lima para celebrar más de cinco décadas de trayectoria: fecha, venta de entradas y todo sobre el concierto del cantante español

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conciertos por San Valentín 2026 en Perú: precios de entradas para ver a Corazón Serrano, Segundo Rosero, Antología y más

Conciertos por San Valentín 2026 en Perú: precios de entradas para ver a Corazón Serrano, Segundo Rosero, Antología y más

LEER MÁS
Asian Kung-Fu Generation en Perú 2026: fecha, lugar y entradas del concierto de la banda japonesa

Asian Kung-Fu Generation en Perú 2026: fecha, lugar y entradas del concierto de la banda japonesa

LEER MÁS
Arnold Wismann: “Lo que más me gusta del country es su capacidad de decir la verdad sin adornos”

Arnold Wismann: “Lo que más me gusta del country es su capacidad de decir la verdad sin adornos”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Brasil investiga nexos de Jeffrey Epstein en el país tras revelarse su interés en obtener la ciudadanía

Cronograma ONP 2026 para pensionistas: comenzaron los pagos del nuevo monto de jubilación vía Banco de la Nación

José Jerí: Congreso logra 78 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura

Entretenimiento

Natalia Jiménez y su lado más personal: TDAH, música libre y amor por Perú

Bad Bunny sorprende a sus fans tras borrar su Instagram luego de su presentación en el Super Bowl 2026

Asian Kung-Fu Generation en Perú 2026: fecha, lugar y entradas del concierto de la banda japonesa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí: Congreso logra 78 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Información sobre operativos en estado de emergencia será confidencial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025