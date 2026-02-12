Los Mirlos, Dante Spinetta e Illya Kuryaki and The Valderramas en ‘Una noche en Perú’: fecha, lugar y entradas del festival

El festival ‘Una noche en Perú’ se realizará el próximo 28 de marzo y marcará el esperado regreso a Lima de ‘Illya Kuryaki and The Valderramas’ y al icónico dúo conformado por Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur. La cita promete convertirse en uno de los conciertos más comentados del año, reuniendo a figuras internacionales y destacadas bandas nacionales en una sola noche.

Al cartel se suman los legendarios Los Mirlos, referentes de la cumbia amazónica psicodélica, y Toño Jáuregui, reconocido compositor peruano que interpretará temas de su repertorio y clásicos de Libido. También estarán presentes Gondwana y The Sacados, consolidando una propuesta que mezcla funk, rock, reggae y sonidos latinoamericanos.

¿Dónde será el concierto ‘Una noche en Perú’?

En un principio, el concierto se iba a desarrollar en Arena Monumental de Ate, pero se decidió cambiar de recinto al Club Cultural Deportivo Lima, en el distrito de Chorrillos. El objetivo es darle mayor comodidad al público y ofrecer mejores condiciones logísticas y una experiencia más amplia para los asistentes.

El show llega días después de la participación de Illya Kuryaki and The Valderramas como parte del emblemático Cosquín Rock, donde han sido confirmados como una de las principales atracciones. Tras ese esperado espectáculo, el dúo aterrizará en Lima para reencontrarse con su fiel público peruano.

¿Cómo comprar las entradas para el concierto 'Una noche en Perú'?

Las entradas para ‘Una noche en Perú’ ya se encuentran disponibles a través de las plataformas Joinnus y Yape Entradas. La organización recomienda adquirir los boletos con anticipación debido a la alta expectativa que ha generado el regreso del dúo argentino.

La producción, a cargo de Longplay Entertainment, ha señalado que el festival busca posicionarse como una de las grandes apuestas en el circuito local de reggae, rock y pop, garantizando una puesta en escena a la altura de eventos internacionales.