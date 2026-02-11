HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Dyango regresa a Lima para celebrar más de cinco décadas de trayectoria: fecha, venta de entradas y todo sobre el concierto del cantante español

El ícono de la balada en español, Dyango, vuelve a Perú en 2026 con un concierto que promete ser inolvidable. La preventa iniciará en cuestión de días con descuentos exclusivos.

Cantante español Dyango se presentará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.
Cantante español Dyango se presentará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

El cantante español Dyango, conocido como 'La Voz del Amor', volverá a Lima en 2026 con un concierto que promete ser inolvidable. Su regreso coincide con el mes en que celebra a los padres y marca un nuevo capítulo en la relación especial que mantiene con el público peruano desde hace décadas.

Tras más de cincuenta años de carrera, el ícono de la música continúa recorriendo escenarios internacionales con su gira 'Su Amigo Dyango', un recorrido que repasa los grandes éxitos que lo convirtieron en referente de la balada romántica. El anuncio de su presentación en la capital peruana ha generado expectativa entre sus seguidores.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Dyango?

El concierto de Dyango está programado para el jueves 4 de junio de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, uno de los recintos más conocidos de Lima. La velada se enmarca en la celebración a papá, lo que convierte la cita en una ocasión especial para compartir en familia.

Dyango, quien ha interpretado clásicos como 'Corazón mágico', 'El primer beso' y 'Por ese hombre', promete un repertorio cargado de nostalgia y emoción.

Venta y preventa de entradas

La preventa exclusiva para ver a Dyango en Lima se realizará los días 16 y 17 de febrero, con un 20% de descuento válido para cualquier medio de pago. Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster, plataforma oficial para este evento.

La expectativa es alta, considerando que Dyango, cuyo nombre real es José Gómez Romero, mantiene un vínculo especial con el público peruano. En 2023 ofreció un concierto en Lima junto a su hijo, el también cantante Marcos Llunas, y su nieto Axel, en una presentación que reunió a tres generaciones de artistas sobre el mismo escenario.

Cantante español Dyango se presentará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Foto: Ticketmaster

Cantante español Dyango se presentará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Foto: Ticketmaster

La trayectoria de Dyango

Nacido en Barcelona en 1940, Dyango ha construido una carrera que supera las cinco décadas, consolidándose como uno de los grandes exponentes de la música romántica en español. Su estilo interpretativo y su voz inconfundible lo han llevado a conquistar escenarios en América Latina, Estados Unidos y Europa.

Con más de 40 discos publicados y millones de copias vendidas, el artista de 85 años se ha ganado el título de 'La Voz del Amor'. Su legado continúa a través de sus hijos y su nieto, quienes han seguido sus pasos en la música, manteniendo viva la tradición familiar que él inició.

