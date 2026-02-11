James David Van Der Beek, actor de 'Dawson's Creek', reveló en 2024 que le habían detectado cáncer colorrectal en etapa 3. | Foto: composición LR/The WC/Instagram

La televisión estadounidense perdió a una de sus figuras más recordadas. James Van Der Beek, actor que marcó a toda una generación con su papel de Dawson Leery en la serie juvenil 'Dawson's Creek', falleció este 11 de febrero de 2026 a los 48 años. Su partida deja un vacío en la cultura pop y en la memoria de quienes crecieron con las historias del pueblo ficticio de Capeside.

El intérprete, nacido en Connecticut en 1977, había compartido en los últimos años su lucha contra el cáncer colorrectal, un proceso que vivió con apertura y valentía. Su familia confirmó la noticia a través de un mensaje que conmovió a miles de seguidores alrededor del mundo.

Anuncian muerte del actor James Van Der Beek

La confirmación llegó desde la voz más cercana: Kimberly Van Der Beek, su esposa y madre de sus seis hijos, publicó un comunicado en Instagram. "Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia", escribió la productora de cine, acompañando el mensaje con una fotografía del actor.

La noticia rápidamente se difundió en medios internacionales y generó una ola de mensajes de condolencias de colegas —entre ellos Sarah Michelle Gellar, Jennifer Garner y Lance Bass—, fanáticos y organizaciones que habían acompañado al artista en su proceso. La familia pidió respeto y privacidad en estos momentos, mientras se multiplicaban los homenajes en redes sociales.

Esposa de James David Van Der Beek anunció el fallecimiento del actor de 'Dawson's Creek'. Foto: Instagram

La batalla de James David Van Der Beek contra el cáncer

James David Van Der Beek reveló en noviembre de 2024 que había sido diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3, descubierto tras una colonoscopia de rutina en agosto de 2023. Desde entonces, compartió con sus seguidores reflexiones sobre la enfermedad y la importancia de la detección temprana. En marzo de 2025, aseguró que podía "ver la meta" de su recuperación y habló de estar "en una fase de curación".

Sin embargo, la enfermedad volvió a complicar su salud meses después. En septiembre de 2025 se vio obligado a posponer la esperada reunión con sus compañeros de 'Dawson's Creek', organizada por su excompañera Michelle Williams, quien buscaba apoyar tanto al actor como a una fundación dedicada a crear conciencia sobre el cáncer.

'Dawson's Creek', con James David Van Der Beek, se emitió entre 1998 y 2003. Foto: AFP

¿Quién fue James Van Der Beek?

Nacido el 8 de marzo de 1977 en Connecticut, James Van Der Beek mostró interés por la actuación desde muy joven. A los 15 años, decidió dedicarse profesionalmente y debutó en cine con la película 'Angus' en 1995. Tres años más tarde, alcanzó la fama mundial al interpretar a Dawson Leery en la serie 'Dawson’s Creek', que se mantuvo al aire durante seis temporadas entre 1998 y 2003.

Además de su papel icónico en televisión, participó en producciones como 'Varsity Blues' y 'Pose', consolidando una carrera diversa que lo mantuvo vigente en la industria. Su legado artístico y personal lo convierten en una figura que trascendió la pantalla, dejando huella en quienes lo conocieron y en millones de espectadores que lo siguieron durante décadas.