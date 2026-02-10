David Bisbal atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de su padre, José Bisbal Carrillo. El campeón español de boxeo murió este martes 10 de febrero en Almería a los 84 años. La noticia fue difundida por el programa español 'Y ahora sonsoles'.

Desde hace varios años, el cantante y su familia se habían volcado por completo en el cuidado de José Bisbal Carrillo, leyenda del boxeo español, quien padecía Alzheimer desde hace 15 años. El cantante fue abierto en distintas ocasiones sobre la dura etapa que atravesaban como familia, acompañando el progresivo deterioro de la salud de su padre, una situación que marcó profundamente su entorno más cercano.

Foto: Instagram

El emotivo mensaje de David Bisbal antes de la muerte de su padre

En 2025, con motivo del cumpleaños de su padre, David Bisbal compartió un emotivo mensaje en el que expresó el dolor que le generaba el avance del Alzheimer en la vida de José Bisbal Carrillo. “Echo de menos poder tener una conversación con él”, escribió el cantante, reconociendo cómo la enfermedad había ido apagando poco a poco la capacidad de comunicación de quien fue una figura clave en su vida.

En ese mismo mensaje, el artista recordó con orgullo la trayectoria deportiva y la fortaleza personal de su padre. “Feliz cumpleaños al primer campeón de España de boxeo nacido en Almería. Siete títulos en una época dura, cuando era muy fácil que te engañaran”, señaló. Pese al deterioro cognitivo, Bisbal destacó que aún mantenían una conexión profunda a través del afecto físico: “Hoy reconoce algo muy importante todavía: el poder de un abrazo”.

¿Quién fue José Bisbal Carrillo, padre del cantante español David Bisbal?

José Bisbal Carrillo, padre del cantante español David Bisbal, fue una de las figuras más importantes del boxeo español. Nacido en 1941 en Almería, inició su carrera deportiva en 1961 y se retiró en 1976, dejando una huella imborrable en el ring. Fue siete veces campeón de España y destacó por ser el primer púgil nacional en aceptar un combate en el extranjero, recordado especialmente por su enfrentamiento en Göteborg ante el sueco Jan Persson, a quien venció en dos ocasiones.

Su talento y estilo fueron reconocidos por la prensa especializada de la época. El diario Mundo Deportivo resaltó su técnica y elegancia al señalar que “Bisbal gustaba a los que saben apreciar el boxeo como noble arte, a quienes agrada la esgrima de buena ley, la habilidad”, consolidándolo como un deportista admirado más allá de los títulos obtenidos.

Aunque David Bisbal no pudo verlo competir, siempre expresó una profunda admiración por la trayectoria de su padre. “Nunca pude verlo ejercer su profesión de deportista… siento un orgullo y una admiración que se me caen las lágrimas de la emoción”, confesó en una ocasión. Más allá del deporte, el padre del cantante también fue un apasionado de la música, amante de la copla y el flamenco, una afición que compartía en reuniones familiares y que marcó el entorno artístico en el que creció el intérprete de Corazón latino.