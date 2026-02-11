Informe oficial indica que la muerte de Kurt Cobain fue un suicidio, pero nueva hipótesis señala 10 elementos inconsistentes. | Foto: AFP

Han pasado más de tres décadas desde que Kurt Cobain, líder de Nirvana y voz emblemática del grunge, fue hallado muerto en su residencia de Seattle el 5 de abril de 1994. La versión oficial del forense del condado de King concluyó que el músico se había suicidado a los 27 años tras inyectarse heroína y dispararse con una escopeta Remington calibre 20.

Sin embargo, un nuevo informe elaborado por especialistas independientes ha puesto en duda esa conclusión. El análisis, publicado en el International Journal of Forensic Science, sostiene que existen inconsistencias en la autopsia original y plantea que la muerte del cantante pudo haber sido un homicidio cuidadosamente encubierto.

Muerte de Kurt Cobain podría ser homicidio, según nueva hipótesis forense

El análisis fue realizado por la investigadora independiente Michelle Wilkins y Brian Burnett, especialista que ha trabajado en casos que involucran sobredosis de sustancias y traumatismos por arma de fuego. Según relató Wilkins al Daily Mail, tras tres días de revisión, Burnett concluyó: "Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto".

Wilkins coincidió en que los resultados contradicen el reporte oficial. Según explicó, el cuerpo presentaba necrosis en órganos vitales, un signo más compatible con una sobredosis que con un disparo inmediato. "Hay cosas en la autopsia que dicen: 'Bueno, esperen, esta persona no murió rápidamente por un disparo'. La necrosis del cerebro y el hígado ocurre en una sobredosis. No ocurre en una muerte por arma de fuego", declaró, de acuerdo con Daily Mail.

Diez elementos que generan dudas sobre el suicidio de Kurt Cobain

El equipo independiente enumeró diez puntos que consideran inconsistentes con la hipótesis del suicidio de Kurt Cobain. Entre ellos, la cantidad de heroína encontrada en el organismo, suficiente para incapacitar a Cobain antes de cualquier acción voluntaria. También se destacó que el kit de drogas estaba a varios metros del cuerpo y que las jeringas aparecieron tapadas y ordenadas.

Wilkins cuestionó esa disposición: "Se supone que debemos creer que tapó las agujas y volvió a ordenar todo después de inyectarse tres veces… Los suicidios son caóticos, y esta era una escena muy limpia".

Observaciones sobre el arma y la posición del cuerpo

El informe también señala irregularidades en la posición del arma y en la mano izquierda del músico. Según Wilkins, el cartucho hallado estaba en un lugar incompatible con la mecánica del disparo. "No solo hay un cartucho donde no debería, sino que ni siquiera debería haber un cartucho de escopeta", explicó.

Además, la mano del cantante estaba "inusualmente limpia", lo que resulta extraño en un caso de disparo a corta distancia. El peso del arma, cercano a los tres kilos, habría dificultado su manipulación si Cobain estaba inconsciente por la sobredosis.

Detalles de la autopsia de Kurt Cobain y la supuesta nota de suicidio

El documento oficial indicó que el cuerpo fue encontrado en el piso del cuarto sobre el garaje, con un recibo del arma y de los cartuchos en el bolsillo. Para Wilkins, esa disposición parece parte de un montaje: "Para mí, parece que alguien montó una escena como en una película y quería que estuvieras absolutamente seguro de que fue un suicidio".

La supuesta nota de suicidio también fue cuestionada. Según la investigadora, la parte superior fue escrita por Cobain y hablaba de dejar la banda, mientras que las últimas líneas, más grandes y desordenadas, parecían añadidas después.

Autoridades defienden conclusión oficial sobre la muerte de Kurt Cobain

Ante las nuevas indagaciones, un portavoz de la Oficina del Médico Forense del condado de King aseguró que la autopsia se realizó siguiendo todos los procedimientos y que la conclusión oficial sigue siendo suicidio. No obstante, aclaró que están abiertos a revisar el caso si aparece evidencia sólida.

El Departamento de Policía de Seattle también ratificó su posición: "Nuestro detective concluyó que (Kurt Cobain) murió por suicidio, y esta sigue siendo la posición que mantiene este departamento", declaró al Daily Mail.

Debate sobre el suicidio de Kurt Cobain sigue abierto

Wilkins subrayó que el objetivo de esta investigación no es señalar culpables, sino pedir una revisión oficial. "No estamos diciendo. 'Arresten gente mañana'. Estamos diciendo: 'Ustedes tienen la evidencia adicional que nosotros no tenemos'. Si estamos equivocados, solo demuéstrennoslo. Eso es todo lo que pedimos", afirmó.

El caso de Cobain, que marcó a toda una generación y lo convirtió en símbolo del 'Club de los 27', vuelve a estar en el centro del debate. Más de treinta años después, la pregunta sigue vigente: ¿fue realmente un suicidio o hubo participación de terceros en la muerte del ícono del grunge?