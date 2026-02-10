Las protagonistas de la exitosa serie juvenil 'Patito feo', Laura Esquivel y Brenda Asnicar, confirmaron su llegada a Lima como parte de su gira internacional 'Amigas del corazón world tour 2026', un espectáculo musical que revive las canciones más icónicas de la serie argentina que marcó a toda una generación. El concierto se realizará el 12 de mayo en Costa 21, y las entradas estarán disponibles en preventa el jueves 12 y el viernes 13 de febrero desde las 11:00 a.m. a través de Teleticket, con hasta un 15 % de descuento pagando con tarjetas Interbank.

A casi dos décadas del fenómeno televisivo creado por Alejandro Stoessel, Marcelo Tinelli y Mario Schajris, y que lanzó a la fama internacional a ambas artistas, vuelven a compartir escenario con un show puramente musical que resignifica el universo de 'Patito feo'. La gira mundial comenzará en abril de 2026 y ya cuenta con más de 12 fechas confirmadas en América Latina y Europa.

¿De dónde proviene el nombre de la gira 'Amigas del corazón'?

El nombre de la gira internacional hace referencia directa a una de las canciones más recordadas de la banda sonora de 'Patito feo', un tema que refleja los vínculos emocionales y la importancia de las amistades en nuestras vidas. Este concepto se traslada como eje central del show: un recorrido por el crecimiento personal y artístico de sus protagonistas, pensando para conectar con quienes crecieron con la serie y la recuerdan con cariño, casi dos décadas después de su debut.

El concierto se realizará el 12 de mayo en Costa 21

¿Cuándo inicia la venta de entradas para el concierto de las protagonistas de 'Patito feo' en Lima 2026?

Las entradas estarán disponibles desde las 11:00 a.m., con una preventa exclusiva el 12 y 13 de febrero a través de la plataforma de Teleticket. Se ofrecerá hasta un 15 % de descuentos con tarjetas Interbank. Las y los fanáticos podrán acceder directamente desde el banner del evento en la web de Teleticket, donde se habilitará una sala virtual minutos antes del inicio de la venta, como se ha hecho en otros eventos.

Precios de boletos para el concierto de Laura Esquivel y Brenda Asnicar

Por el momento, no se han revelado el precio de las entradas ni las distribuciones de la zona. Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, como las cuentas de Instagram de Laura y Brenda world tour, Teleticket, La agencia y Masterlive Perú.

¿Dónde será el concierto de Laura Esquivel y Brenda Asnicar en Lima 2026?

Laura Esquivel y Brenda Asnicar, quienes dieron vida a los icónicos personajes de Patricia 'Patito' Castro y Antonella Lamas Bernardi, se presentarán en Costa 21, ubicado en San Miguel. El espacio cuenta con una infraestructura de primer nivel y un aforo de 30.000 personas en stand up y 20.00 personas en butaca.