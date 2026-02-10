HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

José Jerí reaparece después de más de una semana

Entretenimiento

Protagonistas de Patito Feo concierto en Lima 2026: fecha, lugar y todo sobre el show de Laura Esquivel y Brenda Asnicar

Laura Esquivel y Brenda Asnicar, quienes dieron vida a los icónicos personajes de Patricia 'Patito' Castro y Antonella Lamas Bernardi, comenzarán su gira mundial en abril de 2026 en América Latina y Europa. 

Laura Esquivel y Brenda Asnicar ofrecerán un show en Lima Foto: Composición LR
Laura Esquivel y Brenda Asnicar ofrecerán un show en Lima Foto: Composición LR | Difusión

Las protagonistas de la exitosa serie juvenil 'Patito feo', Laura Esquivel y Brenda Asnicar, confirmaron su llegada a Lima como parte de su gira internacional 'Amigas del corazón world tour 2026', un espectáculo musical que revive las canciones más icónicas de la serie argentina que marcó a toda una generación. El concierto se realizará el 12 de mayo en Costa 21, y las entradas estarán disponibles en preventa el jueves 12 y el viernes 13 de febrero desde las 11:00 a.m. a través de Teleticket, con hasta un 15 % de descuento pagando con tarjetas Interbank.

A casi dos décadas del fenómeno televisivo creado por Alejandro Stoessel, Marcelo Tinelli y Mario Schajris, y que lanzó a la fama internacional a ambas artistas, vuelven a compartir escenario con un show puramente musical que resignifica el universo de 'Patito feo'. La gira mundial comenzará en abril de 2026 y ya cuenta con más de 12 fechas confirmadas en América Latina y Europa. 

TE RECOMENDAMOS

VELACIONES EXPLICADAS: SIGNIFICADO, COLORES Y SEÑALES REALES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Concierto Humbe en Lima 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas en Teleticket para 'Dueño de Cielos Tour' en Costa 21

lr.pe

¿De dónde proviene el nombre de la gira 'Amigas del corazón'?

El nombre de la gira internacional hace referencia directa a una de las canciones más recordadas de la banda sonora de 'Patito feo', un tema que refleja los vínculos emocionales y la importancia de las amistades en nuestras vidas. Este concepto se traslada como eje central del show: un recorrido por el crecimiento personal y artístico de sus protagonistas, pensando para conectar con quienes crecieron con la serie y la recuerdan con cariño, casi dos décadas después de su debut. 

El concierto se realizará el 12 de mayo en Costa 21

El concierto se realizará el 12 de mayo en Costa 21

¿Cuándo inicia la venta de entradas para el concierto de las protagonistas de 'Patito feo' en Lima 2026?

Las entradas estarán disponibles desde las 11:00 a.m., con una preventa exclusiva el 12 y 13 de febrero a través de la plataforma de Teleticket. Se ofrecerá hasta un 15 % de descuentos con tarjetas Interbank. Las y los fanáticos podrán acceder directamente desde el banner del evento en la web de Teleticket, donde se habilitará una sala virtual minutos antes del inicio de la venta, como se ha hecho en otros eventos. 

PUEDES VER: Milo J en Lima 2026 ya es sold out: zonas, fecha y todo sobre el concierto del ídolo argentino

Precios de boletos para el concierto de Laura Esquivel y Brenda Asnicar

Por el momento, no se han revelado el precio de las entradas ni las distribuciones de la zona. Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, como las cuentas de Instagram de Laura y Brenda world tour, Teleticket, La agencia y Masterlive Perú.

¿Dónde será el concierto de Laura Esquivel y Brenda Asnicar en Lima 2026?

Laura Esquivel y Brenda Asnicar, quienes dieron vida a  los icónicos personajes de Patricia 'Patito' Castro y Antonella Lamas Bernardi, se presentarán en Costa 21, ubicado en San Miguel. El espacio cuenta con una infraestructura de primer nivel y un aforo de 30.000 personas en stand up y 20.00 personas en butaca. 

Notas relacionadas
Concierto Humbe en Lima 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas en Teleticket para 'Dueño de Cielos Tour' en Costa 21

Concierto Humbe en Lima 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas en Teleticket para 'Dueño de Cielos Tour' en Costa 21

LEER MÁS
Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

LEER MÁS
Bad Bunny incluyó boda real en su Show de Medio Tiempo en el Super Bowl 2026, según Variety

Bad Bunny incluyó boda real en su Show de Medio Tiempo en el Super Bowl 2026, según Variety

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Concierto Humbe en Lima 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas en Teleticket para 'Dueño de Cielos Tour' en Costa 21

Concierto Humbe en Lima 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas en Teleticket para 'Dueño de Cielos Tour' en Costa 21

LEER MÁS
¿Qué conciertos habrá en Perú en 2026? Revisa la cartelera mes a mes

¿Qué conciertos habrá en Perú en 2026? Revisa la cartelera mes a mes

LEER MÁS
Romeo Santos y Prince Royce en Lima 2026: fecha, lugar y entradas para los reyes de la bachata

Romeo Santos y Prince Royce en Lima 2026: fecha, lugar y entradas para los reyes de la bachata

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras derrota agónica de Sporting Cristal ante Melgar: "Nos gusta mucho regalar goles"

JNJ abre investigación contra juez Concepción Carhuancho por presuntas irregularidades en caso de Mateo Castañeda

Entretenimiento

Periodista de ESPN se conmueve tras show de Bad Bunny en el Super Bowl LX: "Le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos"

Bad Bunny sorprende a sus fans tras borrar su Instagram luego de su presentación en el Super Bowl 2026

Muere José Bisbal Carrillo, padre de David Bisbal y reconocida leyenda del boxeo español, a los 84 años

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

JNJ abre investigación contra juez Concepción Carhuancho por presuntas irregularidades en caso de Mateo Castañeda

José Jerí dejaba mensajes en Instagram a mujer que lo visitó 24 veces en su despacho: "Decide"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025