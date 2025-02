Kendrick Lamar es duramente criticado en redes sociales por su show de medio tiempo en el Super Bowl 2025

A pesar de la aparición sorpresa de Samuel L. Jackson y SZA, el show no logró convencer a todos. Foto: Pitchfork

El espectáculo de medio tiempo de Kendrick Lamar en el Super Bowl 2025 ha desatado una ola de críticas, con muchos espectadores considerándolo el peor en la historia del evento. A pesar de su talento, la presentación dejó a muchos fanáticos decepcionados.

Realizado en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, el show no cumplió con las expectativas de un evento que siempre promete un espectáculo épico. Las redes sociales se inundaron de comentarios negativos, donde algunos defendieron su propuesta artística, mientras que otros lo calificaron de aburrido y poco impactante.

Con 37 años y tras haber ganado un Grammy, Kendrick Lamar enfrentó el desafío de mantener la energía durante su actuación en el partido entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs. A pesar de iniciar su presentación desde lo alto de un auto y lanzar un dardo a su rival Drake, la respuesta del público fue tibia.

Super Bowl 2025: un espectáculo con sorpresas y decepciones

El show tuvo un giro inesperado con la aparición de Samuel L. Jackson, quien, disfrazado de Tío Sam, interpretó un popurrí de los éxitos de Lamar. La participación de SZA, quien interpretó ‘Not like us’, fue uno de los momentos más destacados, pero no logró convencer a todos los asistentes. A pesar de la energía de la canción, muchos espectadores sintieron que el espectáculo no alcanzó la grandeza esperada.

Reacciones en redes sociales sobre el show de Kendrick Lamar

Las críticas no tardaron en llegar a las redes sociales, donde los espectadores expresaron su decepción. Comparaciones con actuaciones icónicas del pasado, como la de Michael Jackson en 1993, resaltaron la falta de impacto del show. “Un minuto de Michael Jackson parado sin decir nada fue más emocionante que toda la presentación de Kendrick Lamar”, comentó un usuario en X (anteriormente Twitter).

Otros usuarios señalaron que el espectáculo careció de la energía y el despliegue visual que suelen caracterizar el medio tiempo del Super Bowl. “Para la próxima, hasta una artista pop como Dua Lipa arma mejor espectáculo que Kendrick Lamar”, expresó otro fan decepcionado.

Super Bowl 2025: comparaciones y críticas contundentes

Las comparaciones continuaron, incluso mencionando el famoso episodio de Bob Esponja, donde la banda de Fondo de Bikini se roba el show. “Estuvo mejor el show del Super Bowl del medio tiempo de Bob Esponja que el de Kendrick Lamar”, bromeó un fan. Sin embargo, la crítica más fuerte se centró en la percepción de que el espectáculo no estuvo a la altura de la historia del Super Bowl.

“Estamos de acuerdo en que el show de Kendrick Lamar es el peor medio tiempo de un Super Bowl hasta ahora?”, preguntó un usuario, generando cientos de respuestas en la misma línea. Otro fue más contundente: “Nunca había visto una presentación tan terrible en el Half Time Show como la de hoy”.

¿Decadencia del show de medio tiempo del Super Bowl?

Algunos espectadores apuntaron que la presentación de Lamar reflejaba una supuesta decadencia del show de medio tiempo, dejando atrás la tradición de espectáculos memorables. “Kendrick Lamar demostró que el show del medio tiempo está en decadencia… la tradición de espectáculo, performance y el despliegue de un show inolvidable quedó enterrado en 2 minutos de flojera absoluta”, sentenció otro usuario.

La vestimenta de Kendrick también fue objeto de atención, con detalles que pocos notaron. La chaqueta que lució tenía la palabra “Gloria” en el pecho, en referencia a una de sus canciones de su último disco ‘GNX’. En la espalda, se podía leer PGLang, el nombre de su empresa productora, y en las mangas, varios parches que incluían el título de su próxima gira: Grand National Tour.