Kanye West asegura que su conflicto con Taylor Swift lo dejó fuera del Super Bowl 2025

El rapero Kanye West, conocido también como Ye, causó revuelo recientemente al hacer afirmaciones sobre su exclusión del Super Bowl 2025. En una publicación en su cuenta de X, que luego fue eliminada, el también diseñador reveló que hubo razones específicas detrás de su falta de invitación al espectáculo de medio tiempo más importante del mundo. Aunque no reveló todos los detalles de su frustración, West sugirió que su conflictiva relación con Taylor Swift fue uno de los motivos fundamentales de su exclusión.

Según su declaración, la administración de eventos del Super Bowl no permitió que participara debido a su rencilla con figuras influyentes, como la intérprete de "Shake it off", y su posición política, entre otros factores externos y personales.

Kanye West revela las razones de su exclusión en el Super Bowl

A pesar de ser una de las figuras más influyentes en la música y la moda, Kanye West nunca tuvo la oportunidad de encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Aunque participó en un evento relacionado en 2015 junto a Rihanna, nunca fue invitado como el principal protagonista. West sugirió que su falta de invitación se debió a su naturaleza controvertida y a las diferencias con Taylor Swift.

El apoyo público a Donald Trump también ha sido un factor determinante en su carrera y su relación con otras figuras de la industria musical. Su postura política atrajo críticas desde diversos sectores, especialmente cuando mostró su apoyo al presidente de Estados Unidos y lució la famosa gorra MAGA (“Make America Great Again”). Este apoyo a Trump no solo afectó su imagen ante el público, sino que también generó una división con muchos de sus seguidores y compañeros de la industria.

"Nunca me permitieron ir al Super Bowl debido a tres cosas: A George Bush no le importan los negros, el movimiento con Taylor Swift y mi apoyo a Trump. Me han excluido por estar adelantado a mi tiempo”, escribió en su red social.

Kanye West y su disputa pública con Taylor Swift

La enemistad entre Kanye West y Taylor Swift es una de las más comentadas en la historia reciente de la música pop y el entretenimiento. Todo comenzó en 2009, cuando West irrumpió en el escenario de los MTV Video Music Awards mientras Swift recibía su premio, interrumpiendo su discurso para declarar que Beyoncé merecía ganar el galardón. Este acto de interrupción fue ampliamente criticado, y desde entonces, ambos artistas han mantenido una relación conflictiva.

El rapero de 47 años alimentó la disputa nuevamente en 2016, cuando lanzó su canción Famous, en la que mencionó a Swift sin su permiso. A pesar de las disculpas y aclaraciones a lo largo de los años, el enfrentamiento continúa, especialmente por parte de West, quien no duda en mencionar a la cantante en sus redes sociales.