Son falsas las imágenes que circulan de las supuestas entradas físicas del concierto de BTS en Perú

Se filtra una imagen de las entradas físicas del concierto de BTS en Perú el 10 de octubre de 2026.

Los datos observados en las aparentes entradas físicas para el concierto de BTS en Perú el 10 de octubre de 2026 presentan inconsistencias: nombre incorrecto del tour, distinta cantidad de integrantes en la fotografía grupal y datos ficticios del evento.

Tanto las empresas organizadoras del concierto como las encargadas del manejo del grupo surcoreano, hasta la fecha de realizada esta verificación, no han compartido información oficial del mismo en Perú.

Una imagen viral en redes sociales muestra supuestas entradas físicas para el concierto del grupo surcoreano BTS el 10 de octubre de 2026 en Lima, Perú, pero no son reales. Presentan inconsistencias como el nombre incorrecto del tour, muestra solo a 6 de 7 integrantes —que incluso tienen características físicas diferentes a las de los reales— y detalla datos ficticios vinculados a la ticketera, lugar del evento, horarios, precios y secciones específicas.

Tanto LiveNation Perú, organizadora del evento en el país, como la página web de LiveNation Latinoamérica, aún no han presentado información oficial al respecto. Tampoco lo han hecho BigHit Music y HYBE, que son el sello y la empresa a la que pertenece BTS. Por tanto, los datos consignados en las entradas físicas viralizadas en fotografías carecen de sustento.

Descripción y análisis del contenido difundido en redes sociales

En plataformas como Facebook e Instagram se ha compartido una imagen en la que se muestran dos aparentes entradas físicas para una de las fechas del concierto del grupo surcoreano BTS, el 10 de octubre de 2026, en Lima, Perú. Sin embargo, estas no son reales.

Imagen viralizada en redes sociales. | Foto: Redes sociales

Se observan inconsistencias en el contenido de ambos tickets. Por ejemplo, en la parte superior se anuncia el aparente nombre del tour, ‘The Wings Tour’, acompañado de ‘2026 BTS Live Trilogy Episode III in Lima’. Esta información es incorrecta porque el nombre oficial del tour 2026 es ‘Arirang’. Y si bien ‘The Wings Tour’ y ‘BTS Live Trilogy Episode III’ están asociados a BTS, corresponden al nombre de una de sus giras mundiales pasadas, realizada en el 2017, en el que no se incluyó a Perú.

Comparación entre el nombre falso y el verdadero del concierto de BTS en Perú. | Foto: Redes sociales / BigHit Music

El tour mundial ‘The Wings Tour - 2017 BTS Live Trilogy Episode III’ fue anunciado en el 2016, inició el 18 de febrero de 2017 y finalizó el 10 de diciembre de 2017. | Foto: HYBE

Otra inconsistencia presentada en los tickets incluye la imagen del grupo. En esta, aparecen solo seis integrantes, cuando en realidad, deberían ser siete. Adicionalmente, ninguno de los rostros coinciden con los de los reales.

Diferencia entre la cantidad de integrantes y rasgos físicos de BTS en los tickets viralizados y en el contexto real. | Foto: Redes sociales / HYBE

De igual manera, en las falsas entradas físicas se brindan los siguientes datos:

Ticketera encargada de la venta de entradas: Teleticket

Información del concierto: Será en el Estadio Nacional, el 10 de octubre de 2026; las puertas se abrirán a las 5:00 p. m. y el show iniciará a las 8:00 p. m.

Información de la sección: Campo A, con número de fila 12 y asientos 38 y 39, al igual que códigos de barra y códigos numéricos “únicos”.

Precio: S/680

La información presentada, sin embargo, es falsa. LiveNation Perú, empresa encargada de la organización del evento en el país, aún no ha publicado datos de la ticketera, del lugar de realización de ‘Arirang’ o cualquier otro aviso de este hasta la fecha de realizada esta verificación.

La única publicación relacionada con los conciertos de BTS el 9 y 10 de octubre en Lima fue compartida por la cuenta de Facebook de LiveNation Perú el pasado 13 de enero de 2026, pero solo indicaba que la información del lugar y la venta de entradas se anunciaría “próximamente”. En X, mientras tanto, solo compartieron la publicación original de BigHit.

Única publicación de LiveNation Perú en Facebook vinculada a los conciertos de BTS en Lima, 2026. | Foto: LiveNation Perú

Única publicación compartida por LiveNation Perú en X vinculada a los conciertos de BTS en Lima, 2026. | Foto: LiveNation Perú

De igual manera, la página web de LiveNation Latinoamérica, que suele mostrar la selección de eventos programados para ese sector durante el año, aún no ha compartido información sobre la gira de BTS. Los únicos conciertos que muestra para octubre son los del cantautor brasileño Djavan en su país de origen.

Eventos confirmados por LiveNation en Latinoamérica para octubre del 2026. Si bien ya se anunció que BTS se presentará en Perú, aún no se comparte información oficial de los conciertos. | Foto: LiveNation

BigHit Music y HYBE, respectivos sello y empresa del grupo surcoreano, tampoco han compartido información de los conciertos en Latinoamérica a través de sus canales oficiales. Por lo que, la información presentada en los tickets de la imagen difundida carece de sustento.

Hasta el momento de realizada esta verificación, la información de los conciertos en Latinoamérica y los tickets respectivos aún no se encuentran disponibles. | Foto: BigHit Music

La viralización de estas entradas falsas ha sido compartida tanto por usuarios anónimos que desean “venderlas” como por los que ofrecen “ayuda económica” o “compañía” a cambio de ellas. Medios de comunicación peruanos han indicado que esto podría encubrir algún tipo de estafa organizada o captación para trata de personas, tras la denuncia de algunas fanáticas de BTS (Armys) y de otros grupos de K-Pop en redes sociales.

Conclusión

En síntesis, es falsa la foto que circula en redes de supuestas entradas físicas para el concierto de BTS el 10 de octubre de 2026 en Lima. Se determinó por el título erróneo del tour, la inclusión de solo 6 de los 7 miembros y datos inventados respecto a la ticketera, lugar, tarifas, entre otros. LiveNation Perú, LiveNation Latinoamérica, BigHit Music y HYBE no han publicado información del concierto hasta el momento de realizada esta verificación. Por lo que, los datos presentados en los tickets carece de fundamento.

