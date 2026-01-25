HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Entretenimiento

My Chemical Romance en Lima 2026: horarios, accesos, setlist y lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio Nacional

Todo listo para el primer concierto de My Chemical Romance en Perú. A 20 años del lanzamiento de 'The Black Parade', la banda inicia en nuestro país su esperada gira por Latinoamérica.

Concierto de My Chemical Romance en Lima 2026 contará con una banda invitada.
Concierto de My Chemical Romance en Lima 2026 contará con una banda invitada. | Foto: Move Concerts Perú

La espera terminó. My Chemical Romance se presenta por primera vez en Perú este 25 de enero de 2026 con un espectáculo que promete ser histórico en el Estadio Nacional de Lima. La banda estadounidense, ícono del rock alternativo y del emo de los 2000, eligió la capital peruana como primera parada en Latinoamérica de su gira mundial 'The Black Parade 2026', que celebra dos décadas de su disco más emblemático.

El anuncio generó una ola de expectativa entre los seguidores locales, que durante años soñaron con ver a Gerard Way, Ray Toro, Frank Iero y Mikey Way en vivo. A continuación, todos los detalles oficiales sobre horarios, accesos, canciones y recomendaciones para disfrutar de esta cita inolvidable.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Los Prisioneros, banda ícono del rock latinoamericano, regresa a Lima de la mano de Miguel Tapia: fecha, lugar y entradas

lr.pe

Horarios del concierto de My Chemical Romance en Lima 2026

El concierto de My Chemical Romance este domingo 25 de enero en el Estadio Nacional contará con The Hives como banda invitada y una puesta en escena inspirada en 'The Black Parade'. El espectáculo tendrá una duración aproximada de más de dos horas, con un repaso por los hits emblemáticos de la banda. Para quienes deseen adquirir las últimas entradas, Ticketmaster habilitará boletería presencial en la zona Occidente (Calle José Díaz).

  • Apertura de boletería Ticketmaster: 3.30 p. m.
  • Apertura de puertas del Estadio Nacional: 4.30 p. m.
  • The Hives: 7.30 p. m.
  • My Chemical Romance: 9.00 p. m.

PUEDES VER: Entradas para BTS en Perú 2026: precios oficiales, zonas y fechas confirmadas

lr.pe

Accesos y transporte público para el concierto de My Chemical Romance en el Estadio Nacional

A través de las redes sociales, la productora Move Concerts Perú y Ticketmaster han publicado un mapa detallado con los accesos al Estadio Nacional por zonas. Asimismo, han confirmado que no habrá estacionamiento en el recinto. También recordamos que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao anunció la ampliación del horario del Metropolitano y del Corredor Azul con motivo de este evento masivo.

  • Campo A: 27 - 34
  • Campo B: 09 - 18
  • Occidente: 01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 08
  • Oriente: 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26
  • Norte: 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17
  • Personas con Discapacidad: 27 y 34.
Concierto de My Chemical Romance en Lima 2026. Foto: Move Concerts Perú

Concierto de My Chemical Romance en Lima 2026. Foto: Move Concerts Perú

PUEDES VER: Estos serían los precios para ver a BTS en Perú 2026: ¿cuánto costará cada zona?

lr.pe

¿Qué canciones tocará My Chemical Romance en Lima?

Aunque la banda no ha revelado la lista oficial de canciones, se espera que el repertorio incluya los clásicos que marcaron a toda una generación. Entre ellos destacan 'Welcome to the Black Parade', 'Helena', 'I'm Not Okay (I Promise)', 'The Ghost of You', 'Teenagers' y 'Famous Last Words'.

El concierto también podría incluir temas de otros discos como 'Three Cheers for Sweet Revenge' y 'Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys'. La gira 'The Black Parade 2026' se ha caracterizado por rescatar la esencia de su álbum más icónico, pero sin dejar de lado la evolución musical que la banda ha mostrado en los últimos años.

Recomendaciones para los asistentes

Para disfrutar plenamente del concierto, se recomienda llegar con anticipación, mantenerse hidratado y portar solo lo esencial. Los organizadores han recordado que está prohibido ingresar con objetos punzantes, palos de selfie, botellas, pirotecnia, envases y otros artículos señalados en la guía oficial de seguridad. Además, es indispensable llevar documento de identidad y seguir las indicaciones del personal encargado.

Un punto importante que destacan los propios seguidores es que, a diferencia de otros artistas del género, My Chemical Romance rechaza el uso de bengalas. Este tipo de pirotecnia, además de estar prohibida en el Estadio Nacional, puede generar incomodidad tanto para la banda como para el público. Respetar estas normas no solo garantiza la seguridad, sino también una experiencia más grata para todos los asistentes.

Concierto de My Chemical Romance en Lima 2026. Foto: Move Concerts Perú

Concierto de My Chemical Romance en Lima 2026. Foto: Move Concerts Perú

Notas relacionadas
Los Prisioneros, banda ícono del rock latinoamericano, regresa a Lima de la mano de Miguel Tapia: fecha, lugar y entradas

Los Prisioneros, banda ícono del rock latinoamericano, regresa a Lima de la mano de Miguel Tapia: fecha, lugar y entradas

LEER MÁS
Estos serían los precios para ver a BTS en Perú 2026: ¿cuánto costará cada zona?

Estos serían los precios para ver a BTS en Perú 2026: ¿cuánto costará cada zona?

LEER MÁS
Entradas para BTS en Perú 2026: precios oficiales, zonas y fechas confirmadas

Entradas para BTS en Perú 2026: precios oficiales, zonas y fechas confirmadas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, artistas y dónde comprar entradas para BTS, Alejandro Sanz y más famosos internacionales

Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, artistas y dónde comprar entradas para BTS, Alejandro Sanz y más famosos internacionales

LEER MÁS
My Chemical Romance en Perú: fecha, precios y zonas para su esperado concierto en el Estadio Nacional

My Chemical Romance en Perú: fecha, precios y zonas para su esperado concierto en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Mauricio Diez Canseco: ¿cuántos años de diferencia tiene con Dailyn Curbelo, la madre de su próximo séptimo hijo?

Mauricio Diez Canseco: ¿cuántos años de diferencia tiene con Dailyn Curbelo, la madre de su próximo séptimo hijo?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colegio de Abogados de Lima rechaza decreto que privatiza Petroperú: "Carece de sustento legal"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Entretenimiento

Leonel García y Noel Schajris regresan con Sin Bandera y presentan ‘Qué culpa tiene ella’, adelanto de su nuevo álbum previo a su gira 2026

Harry Styles anuncia estreno de ‘Aperture’, primer single de su nuevo álbum, ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’

Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, artistas y dónde comprar entradas para BTS, Alejandro Sanz y más famosos internacionales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025