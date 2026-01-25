La espera terminó. My Chemical Romance se presenta por primera vez en Perú este 25 de enero de 2026 con un espectáculo que promete ser histórico en el Estadio Nacional de Lima. La banda estadounidense, ícono del rock alternativo y del emo de los 2000, eligió la capital peruana como primera parada en Latinoamérica de su gira mundial 'The Black Parade 2026', que celebra dos décadas de su disco más emblemático.

El anuncio generó una ola de expectativa entre los seguidores locales, que durante años soñaron con ver a Gerard Way, Ray Toro, Frank Iero y Mikey Way en vivo. A continuación, todos los detalles oficiales sobre horarios, accesos, canciones y recomendaciones para disfrutar de esta cita inolvidable.

Horarios del concierto de My Chemical Romance en Lima 2026

El concierto de My Chemical Romance este domingo 25 de enero en el Estadio Nacional contará con The Hives como banda invitada y una puesta en escena inspirada en 'The Black Parade'. El espectáculo tendrá una duración aproximada de más de dos horas, con un repaso por los hits emblemáticos de la banda. Para quienes deseen adquirir las últimas entradas, Ticketmaster habilitará boletería presencial en la zona Occidente (Calle José Díaz).

Apertura de boletería Ticketmaster: 3.30 p. m.

Apertura de puertas del Estadio Nacional: 4.30 p. m.

The Hives: 7.30 p. m.

My Chemical Romance: 9.00 p. m.

Accesos y transporte público para el concierto de My Chemical Romance en el Estadio Nacional

A través de las redes sociales, la productora Move Concerts Perú y Ticketmaster han publicado un mapa detallado con los accesos al Estadio Nacional por zonas. Asimismo, han confirmado que no habrá estacionamiento en el recinto. También recordamos que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao anunció la ampliación del horario del Metropolitano y del Corredor Azul con motivo de este evento masivo.

Campo A: 27 - 34

Campo B: 09 - 18

Occidente: 01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 08

Oriente: 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26

Norte: 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17

Personas con Discapacidad: 27 y 34.

¿Qué canciones tocará My Chemical Romance en Lima?

Aunque la banda no ha revelado la lista oficial de canciones, se espera que el repertorio incluya los clásicos que marcaron a toda una generación. Entre ellos destacan 'Welcome to the Black Parade', 'Helena', 'I'm Not Okay (I Promise)', 'The Ghost of You', 'Teenagers' y 'Famous Last Words'.

El concierto también podría incluir temas de otros discos como 'Three Cheers for Sweet Revenge' y 'Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys'. La gira 'The Black Parade 2026' se ha caracterizado por rescatar la esencia de su álbum más icónico, pero sin dejar de lado la evolución musical que la banda ha mostrado en los últimos años.

Recomendaciones para los asistentes

Para disfrutar plenamente del concierto, se recomienda llegar con anticipación, mantenerse hidratado y portar solo lo esencial. Los organizadores han recordado que está prohibido ingresar con objetos punzantes, palos de selfie, botellas, pirotecnia, envases y otros artículos señalados en la guía oficial de seguridad. Además, es indispensable llevar documento de identidad y seguir las indicaciones del personal encargado.

Un punto importante que destacan los propios seguidores es que, a diferencia de otros artistas del género, My Chemical Romance rechaza el uso de bengalas. Este tipo de pirotecnia, además de estar prohibida en el Estadio Nacional, puede generar incomodidad tanto para la banda como para el público. Respetar estas normas no solo garantiza la seguridad, sino también una experiencia más grata para todos los asistentes.