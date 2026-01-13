HOYSuscripcion LR Focus

Samuel Suárez denuncia la venta del video de la agresión a Samahara Lobatón: “Es un delito"

El video de la agresión a Samahara Lobatón está siendo comercializado en las diferentes redes sociales, pese a que la ley peruana vigente sanciona con severidad este tipo de difusión.

El comunicador arremetió contra quienes comercializan el video Foto: Composición LR
El comunicador arremetió contra quienes comercializan el video Foto: Composición LR | Instagram de Samuel Suarez

El creador de contenido experto en espectáculo Samuel Suarez se mostró totalmente consternado e indignando con quienes estarían lucrando con a comercialización del video de la agresión física contra Samahara Lobatón por parte de Bryan Torres. Según el fundador de Instarandula, el material audiovisual estarían siendo compartido a través de WhatsApp a cambio de dinero. "Me parece increíble como hay gente que vende este video masivamente en internet", denunció el comunicador.

A través de sus historias de Instagram Suarez, mostró una captura, enviado por uno de sus seguidores, donde se lee: "Hola te lo paso por WhatsApp, tuve que pagar para que me lo pasen. Te lo paso por S/2 al 923**". Asimismo, el "vendedor" hace hincapié que ante cualquier duda, puede andar una captura del video. Además, el comunicador advirtió que toda difusión de imágenes privada captados por dispositivos de seguridad sin el consentimiento de los involucros esta penado por la legislación peruana.

PUEDES VER: Abel Lobatón tras difusión de agresión de Bryan Torres a su hija Samahara Lobatón: "Estamos aquí para ayudarla a salir de ese entorno tóxico"

lr.pe

Usuarios en redes sociales denuncian agresión de Bryan Torres

'El chico de las crítica', creador de contenido en TikTok, mostró un extracto del video de la agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón. En el material audiovisual se observan escenas de maltrato físico dentro de la habitación de la influencer. El video filtrado retratan un momento de extrema violencia que ha sido fuertemente criticados en redes sociales.

Los usuarios han condenación la agresión de Torres y calificaron el hecho como repugnante. Ademas, dejaron comentarios como "No debemos permitir ningún tipo de maltrato ni físico ni verbal", "El ministerio de la mujer", "Eso ya cárcel", "Lo mas triste es que ella sigue con él", "Que fuerte".

PUEDES VER: Melissa Klug exige cárcel para Bryan Torres y pide ayuda psicológica para Samahara Lobatón: 'Es un ser despiadado'

lr.pe

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha víctima de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este servicio cuenta con un equipo especializado en brinda información, orientación y soporte emocional. Además, tiene la facultad de derivar los casos más graves a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente (SAU).

La línea 100 atiende las 24 horas, todos los días del año, incluido los feriados. Recuerda que, ante una emergencia, también puedes comunicarte con el 116 (Bomberos) o con el 105 (Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú).

