Natalia Lafourcade regresa a Lima con su gira mundial 'Cancionera Tour': fecha y pecio de entradas del concierto

La cantautora mexicana Natalia Lafourcade volverá a Lima para brindar un espectáculo inolvidable como parte de su 'Cancionera Tour', una de las giras más esperadas del 2026. El concierto se realizará el 19 de mayo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, donde la artista promete una velada cargada de emoción, cultura y sus temas más icónicos.

Fecha del concierto de Natalia Lafourcade en Lima. Foto: difusión

¿Cuándo y dónde comprar entradas para el concierto de Natalia Lafourcade?

Las entradas estarán disponibles de manera exclusiva en la plataforma Joinnus. La preventa Interbank se habilitará desde el martes 23 de septiembre a las 11:00 a. m., con un 20% de descuento para las primeras zonas habilitadas.

Natalia Lafourcade recorrerá varias ciudades de Latinoamérica, entre ellas Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Montevideo y Buenos Aires, consolidando una de las giras más importantes de su carrera. El show en Lima será una oportunidad única para los fanáticos de disfrutar de un repertorio que mezcla sus éxitos clásicos como 'En el 2000' y 'Hasta la raíz', junto con las canciones de su más reciente álbum 'Cancionera'.

Precios de entradas y zonas para el concierto de Natalia Lafourcade en Lima

El concierto se realizará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, uno de los escenarios más destacados para presentaciones de este formato. Los precios de las entradas varían según la zona elegida:

Red Carpet: S/449 (preventa Interbank) – S/559 (regular)

Red Carpet Lateral: S/429 (preventa Interbank) – S/529 (regular)

Platinium: S/384 (preventa Interbank) – S/479 (regular)

VIP: S/199 (preventa Interbank) – S/249 (regular)

APDAYC: S/50 (entrada regular)

Conadis: S/199 (entrada regular)