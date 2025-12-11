HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Taylor Swift confiesa en qué gastó las millonarias ganancias de su gira musical ‘Eras tour’

La cantante Taylor Swift, una de las más famosas en el mundo, dio una entrevista al programa ‘the late show’ y explicó lo que hizo con su dinero. 

Taylor Swift es una cantante nacida en los Estados Unidos. Foto: ABC.
Taylor Swift es una cantante nacida en los Estados Unidos. Foto: ABC.

Taylor Swift reveló cómo utilizó las millonarias ganancias que generó el Eras Tour, su gira más exitosa hasta la fecha. En una entrevista con 'The Late Show with Stephen Colbert', la cantante explicó que destinó la mayor parte de esos ingresos a recuperar el control total de su obra: compró sus grabaciones, imágenes y material audiovisual para asegurar su independencia artística.

La artista también resaltó el rol decisivo de sus seguidores en este logro. Según contó, el apoyo incondicional de los swifties hizo posible la operación de recompra. “Mis fans son la razón por la que pude recuperar mis másters. A eso dediqué el dinero del Eras Tour”, afirmó durante el programa la figura mundial de 35 años.

TE RECOMENDAMOS

REVELADOR: EL VERDADERO ORIGEN DE NAVIDAD Y OTRAS FIESTAS PAGANAS” | ASTROMOOD

PUEDES VER: ¿Quién es Travis Kelce? El jugador de los Kansas City de la NFL y futuro esposo de Taylor Swift

lr.pe

¿Cuánto dinero ganó Taylor Swift en el ‘Eras tour’?

El 'Eras Tour' hizo historia al convertir a Taylor Swift en la primera solista con ocho conciertos en el estadio de Wembley, en Londres. El éxito no solo fue mediático: la gira musical le permitió comprar los derechos de sus películas de conciertos, videoclips, artes de álbumes, fotografías y temas inéditos.

Según confirmó su equipo a The New York Times, la gira recaudó U$D 2,077 millones solo en venta de entradas, convirtiéndose en la primera en alcanzar esa cifra en toda la industria musical. Con 149 shows en cinco continentes, el tour reunió a 10,168,008 asistentes y registró un precio promedio de U$D 204 por boleto.

El impacto económico superó ampliamente récords anteriores. De hecho, duplicó la marca de Coldplay y su Music of the Spheres World Tour, que había llegado a U$D 1,000 millones en 2024.

Notas relacionadas
La hora del violín: David Garrett

La hora del violín: David Garrett

LEER MÁS
Nicolás Maduro dice ser más famoso que Taylor Swift y Bad Bunny por atención mediática en EE.UU.

Nicolás Maduro dice ser más famoso que Taylor Swift y Bad Bunny por atención mediática en EE.UU.

LEER MÁS
Miguel Harth-Bedoya: “Hasta Hitler y Stalin usaron música que se adecuaba a sus políticas terroríficas”

Miguel Harth-Bedoya: “Hasta Hitler y Stalin usaron música que se adecuaba a sus políticas terroríficas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conciertos en Perú 2026: calendario completo con fechas, artistas y precios de entradas

Conciertos en Perú 2026: calendario completo con fechas, artistas y precios de entradas

LEER MÁS
¿Quién es Waldir Felipa, el bailarín que besó a Daniela Darcourt en su show y le declaró su amor?

¿Quién es Waldir Felipa, el bailarín que besó a Daniela Darcourt en su show y le declaró su amor?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Entretenimiento

Conciertos en Lima 2025: entradas, fecha y lugar para Mario Kramarenco, De la Guetto, Lasso, Amazónico Fest 2 esta semana

Kany García en Perú 2026: fecha, lugar y precios de entradas para su concierto

Bad Bunny sufre aparatosa caída durante concierto en México y queda tendido en el suelo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025