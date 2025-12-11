Taylor Swift confiesa en qué gastó las millonarias ganancias de su gira musical ‘Eras tour’

Taylor Swift reveló cómo utilizó las millonarias ganancias que generó el Eras Tour, su gira más exitosa hasta la fecha. En una entrevista con 'The Late Show with Stephen Colbert', la cantante explicó que destinó la mayor parte de esos ingresos a recuperar el control total de su obra: compró sus grabaciones, imágenes y material audiovisual para asegurar su independencia artística.

La artista también resaltó el rol decisivo de sus seguidores en este logro. Según contó, el apoyo incondicional de los swifties hizo posible la operación de recompra. “Mis fans son la razón por la que pude recuperar mis másters. A eso dediqué el dinero del Eras Tour”, afirmó durante el programa la figura mundial de 35 años.

¿Cuánto dinero ganó Taylor Swift en el ‘Eras tour’?

El 'Eras Tour' hizo historia al convertir a Taylor Swift en la primera solista con ocho conciertos en el estadio de Wembley, en Londres. El éxito no solo fue mediático: la gira musical le permitió comprar los derechos de sus películas de conciertos, videoclips, artes de álbumes, fotografías y temas inéditos.

Según confirmó su equipo a The New York Times, la gira recaudó U$D 2,077 millones solo en venta de entradas, convirtiéndose en la primera en alcanzar esa cifra en toda la industria musical. Con 149 shows en cinco continentes, el tour reunió a 10,168,008 asistentes y registró un precio promedio de U$D 204 por boleto.

El impacto económico superó ampliamente récords anteriores. De hecho, duplicó la marca de Coldplay y su Music of the Spheres World Tour, que había llegado a U$D 1,000 millones en 2024.