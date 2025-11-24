La hora del violín: David Garrett

“No he aprendido a tocar todos los instrumentos, así que no puedo decirte si hay algo más difícil que el violín, pero creo que es un instrumento muy desafiante por una razón particular: tienes que crear el sonido, tienes que crear la entonación. El sonido no está dado como en la guitarra o en el piano, así que realmente tienes que practicar mucho todos los días para lograr la habilidad de tocarlo correctamente. Obviamente, es un instrumento muy difícil de tocar. Para dominar el violín, pueden pasar 10 o 12 años, en cambio con el piano, por ejemplo, te bastan dos o tres años. Mi contacto con el violín empezó desde muy niño y recuerdo que solía tocar de seis a ocho horas diarias. El sacrificio valía la pena porque entendía que con el violín puedes llegar a tocar sentimientos muy profundos. El violín posee un alma muy hermosa. En las manos correctas puede sonar mágico, pero en las manos incorrectas, puede llegar a escucharse algo horrible. El violín tiene de ambos lados. Por ser violín no significa que todos los sonidos vayan a ser hermosos”, declara el violinista alemán David Garrett a La República.

David Garrett estará ofreciendo un concierto este martes 25/11 en el Teatro Municipal de Lima, en el marco de su gira Millennium Symphony World Tour 2025.

A finales de 2024, David Garrett lanzó al mercado su último trabajo, Millennium Symphony, el cual repasa los mayores éxitos de la música popular de los últimos 25 años. Pensemos en temas de Taylor Swift, Ed Sheeram, The Weeknd y David Guetta, como para tener la certeza de que, en lugar de haber acercado la música popular a un registro culto o clásico, lo que ha hecho es precisamente lo contrario: ha llevado el sonido clásico al imaginario popular.

A la fecha, David Garrett es uno de los músicos más requeridos del mundo. Bajo esta dinámica, se ha presentado en escenarios en los que ha sido observado por millones de personas. Por ejemplo: en mayo pasado, en la final de la UEFA Champions League 2025, cuando el PSG le dio una paliza al Inter de Milán, David Garrett presentó su versión de “Seven Nation Army” de White Stripes en el Allianz Arena de Múnich.

“Creo que el mundo necesita ser más amable. Se trata de conectar a las personas. La música es una manera maravillosa de conectarse. A veces la gente, con todas las distracciones que tiene hoy, olvida conectarse entre sí ya que están abocados a sus propios intereses. La música puede conectar a la gente, claro que sí, pero solo hasta cierto grado. La música no lo puede hacer todo si no ponemos de nuestra parte”, señala el músico sobre la radiación de la música, pero no cae en idealismos. Garrett tiene una opinión propia sobre lo que viene pasando en el mundo, pero prefiere no opinar mucho al respecto para no influir en sus miles de fans, porque su prioridad no es otra que “la música, lo que quiero decir lo digo con la música”.

El estilo de Garrett, si lo podríamos definir, es actual, fresco. Mas no debería creerse que detrás no hay una tradición dura en la dimensión formativa. Garrett ha aprendido con genuinos maestros del violín.

“La música la tuve desde niño, en casa. Pero también soy muy agradecido porque he tenido maestros. He trabajado con mis héroes musicales. Trabajé con Itzhak Perlman, una leyenda viviente de la Escuela Juilliard; también con Isaac Stern, quien fue una leyenda del violín. Los mismo puedo decir de Ida Haendel. También con Yehudi Menuhin. Te hablo de gigantes de la música del siglo XX. Ellos son parte de mi tradición”.

Desde hace más de un lustro, en el imaginario mundial, a David Garrett se le ve como si fuera una estrella de rock. Su dominio del violín, a saber, no es nada convencional. Se le reconoce su seguridad en los escenarios, pero la misma ha tenido que trabajarla.

“Entre los cinco y 20 años, más de una vez me pregunté si el violín era para mí. A veces era por no poder dominar el violín como quería o porque sentía pánico escénico al subir a los escenarios”, precisa Garrett, que se ha convertido en una influencia para los violinistas de las nuevas generaciones. “Les gustan los crossover, que a mí me encantan. No niego que me alegra que muchos jóvenes al verme quieran aprender a tocar el violín”.

Garrett sabe.