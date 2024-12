Taylor Swift rompe récords tras finalizar su histórica gira 'The Eras Tour': logró recaudar US$2.000 millones

Taylor Swift ha culminado su monumental gira The Eras Tour, marcando un hito en la historia de la música al recaudar la asombrosa cifra de 2.000 millones de dólares. Este impresionante logro no solo refleja el éxito comercial de la cantante, sino también su capacidad para conectar con millones de seguidores alrededor del mundo. La gira, que abarcó múltiples países y contó con una producción de altísimo nivel, se consolida como una de las más lucrativas de todos los tiempos.

El fenómeno de The Eras Tour trasciende lo musical, convirtiéndose en un evento cultural que reunió a generaciones de fans. Cada concierto fue una celebración única, combinando espectaculares interpretaciones e innovadoras puestas en escena. Swift, una de las artistas más influyentes de la actualidad, reafirmó su estatus como ícono global.

Es importante destacar que empezó en Arizona (Estados Unidos) el 17 de marzo de 2023 y pasó por 50 ciudades de países como México, Brasil, Francia, España, Japón y Singapur.

Taylor Swift en los premios Oscar, tras ser invitada especial | Foto: CNN

Taylor Swift rompió todos los récords en la música

La gira de la reconocida artista estadounidense Taylor Swift, titulada The Eras Tour, ha marcado un nuevo récord en la industria musical al recaudar más de 2.000 millones de dólares en la venta de entradas, según un informe de The New York Times. La productora de la cantante reveló que, durante los 21 meses de duración del espectáculo, se generaron ingresos por un total de 2.077.618.725 dólares, cifra que duplica la recaudación de cualquier otra gira en la historia.

Con más de 10 millones de asistentes en cinco continentes, The Eras Tour se ha consolidado como una de las giras más exitosas en el ámbito de la música pop. Entre los datos destacados, se señala que el récord de asistencia en una sola noche se registró el 16 de febrero en Melbourne, Australia, con más de 96.000 espectadores. Asimismo, los ocho conciertos realizados en el estadio Wembley de Londres atrajeron a un total de 753.112 personas, superando cualquier otro lugar en el que se presentó.

¿Por qué Taylor Swift es una de las mejores cantantes de la historia?

Taylor Swift es una de las artistas más premiadas en la historia de la música, acumulando un impresionante número de galardones a lo largo de su carrera que reflejan su impacto tanto en la industria como en la cultura popular. Entre sus logros más destacados se encuentran 12 premios Grammy, incluyendo tres victorias en la categoría Álbum del Año por Fearless (2010), 1989 (2016) y Folklore (2021), un reconocimiento que la convierte en la primera mujer en ganar este premio en tres ocasiones no consecutivas.

Además, de los Grammy, Swift ha sido reconocida con 40 American Music Awards (AMAs), un récord histórico que la consolida como la artista con más premios en la historia de estos galardones. También ha ganado múltiples Billboard Music Awards, MTV Video Music Awards, incluyendo el prestigioso Video del Año en varias ocasiones, y People’s Choice Awards, entre otros. Su influencia trasciende los trofeos, ya que su capacidad para conectar con el público y redefinir el panorama musical la ha convertido en un ícono de su generación.