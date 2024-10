El actor Santiago Suárez está siendo seriamente investigado luego de que una joven extranjera de 24 años lo acusara de abuso sexual. Pese a que la grave denuncia fue negada por el intérprete, quien la calificó como "falsa", la producción de 'Domingos de fiestas' habría decidido separarlo de sus filas, de acuerdo a lo mostrado en la última edición de 'Magaly TV, la firme'.

¿Santiago Suárez fue despedido de TV Perú?

El pasado lunes 14 de octubre, el actor Santiago Suárez asistió a las grabaciones habituales del programa 'Domingos de Fiesta'. Sin embargo, el viernes 18 de octubre, su ausencia fue notable. En su lugar, la cantante y co-conductora María Grazia Polanco apareció en el set como presentadora principal.

El equipo del programa de espectáculos 'Magaly TV, la firme' se acercó a María Grazia Polanco para obtener una declaración sobre la ausencia de Santiago Suárez en las recientes grabaciones de 'Domingos de Fiesta'. La cantante no pudo evitar las preguntas sobre la situación actual del actor, y aunque evitó dar detalles específicos, hizo referencia al impacto que ha tenido la denuncia en el equipo de trabajo.

"Es un tema muy delicado, muy delicado. Que la justicia se encargue de aclarar las cosas. Es un tema que golpea bastante a todos, como equipo estamos bastante golpeados", comentó Polanco a las cámaras de la 'Urraca'. Respecto a la posible participación de Santiago Suárez en futuras ediciones del programa, la cantante fue clara en que no tiene información precisa: "¿Él va a estar en este programa? No. ¿Y en adelante? No sabría decirte, no es algo que me corresponda decir".

El productor de 'Domingos de Fiesta' también fue abordado por el equipo de 'Magaly TV, la firme', pero decidió no hacer comentarios sobre la situación. "No te podría decir, el canal es el que tiene que verter una opinión sobre eso. No te puedo dar opinión. No te puedo decir, eso tiene que verlo el canal", expresó.

Santiago Suárez es acusado de abusar sexualmente a una joven de 24 años

La reciente acusación contra Santiago Suárez ha generado múltiples reacciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. La información fue revelada en un avance del programa 'Magaly TV, la firme'. Según lo expuesto en este programa de espectáculos, el informe policial señala que la supuesta agresión ocurrió después de que ambos se dirigieran a la casa del actor en Miraflores, donde, según el testimonio de la víctima, él la abusó.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

