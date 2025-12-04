Spotify Wrapped: Bad Bunny se corona como el artista global más escuchado de 2025

Bad Bunny se corona por cuarta vez como el artista global más escuchado en Spotify Wrapped. | Foto: Spotify | Composición: LR

Bad Bunny, reconocido cantante puertoriqueño, lidera por cuarta vez las listas globales de Spotify Wrapped como el mejor artista del año, según datos publicados el último miércoles por la plataforma de streaming. Su álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, además, encabeza el ‘Global Top Album’ del 2025.

Bad Bunny: Top Artista Global de Wrapped 2025

Bad Bunny se corona como el artista global más escuchado de este año en Spotify, tras acumular 19.800 millones de reproducciones y desplazar a Taylor Swift del primer lugar. Ella, de hecho, ocupa el segundo en la lista de este año. The Weeknd, Drake y Billie Eilish ocupan el tercer, cuarto y quinto puesto, respectivamente.

Es la cuarta vez que el cantante puertoriqueño lidera el ranking anual de la plataforma, luego de hacerlo en los años 2020, 2021 y 2022. Además, su más reciente álbum, ‘DeBÍ TiRAR MáS FOTOS’ se posicionó como el más reproducido del año, luego de superar a ‘KPop Demon Hunters’ del KPop Demon Hunters Cast, ‘Hit Me Hard and Soft’ de Billie Eilish, ‘SOS Deluxe: Lana’ de SZA, ‘Short n' Sweet’ de Sabrina Carpenter, entre otros.

Otro de sus álbumes, 'Un Verano Sin Ti', publicado en mayo del 2022, ocupa el puesto 10 de la misma lista.

‘DtMF’ de Bad Bunny destaca como una de las mejores canciones del año

‘DeBÍ TiRAR MáS FOTOS’ no solo es el álbum global del año, sino también, permitió que Bad Bunny obtenga récords históricos en Spotify. Su sencillo principal ‘DtMF’ ocupó el quinto puesto de la lista de Top Canciones Globales del 2025, precedido por ‘Ordinary’ de Alex Warren, ‘APT.’ de Rosé y Bruno Mars, ‘Birds of a Feather’ de Billie Eilish y ‘Die With a Smile’ de Lady Gaga y Bruno Mars.