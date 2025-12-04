Spotify Wrapped: Bad Bunny se corona como el artista global más escuchado de 2025
Cantante puertoriqueño encabeza la lista musical después de dos años. Su canción 'DtMF' también destaca al ocupar el quinto lugar del ranking de las mejores canciones globales del 2025.
- Spotify Wrapped 2025: guía para ver tu resumen anual con las canciones y artistas que más escuchaste
- Grupo 5, Corazón Serrano y Agua Marina lideran el Spotify Wrapped 2025: la cumbia se impone como el género más escuchado en Perú
Bad Bunny, reconocido cantante puertoriqueño, lidera por cuarta vez las listas globales de Spotify Wrapped como el mejor artista del año, según datos publicados el último miércoles por la plataforma de streaming. Su álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, además, encabeza el ‘Global Top Album’ del 2025.
PUEDES VER: Spotify Wrapped 2025: guía para ver tu resumen anual con las canciones y artistas que más escuchaste
Bad Bunny: Top Artista Global de Wrapped 2025
Bad Bunny se corona como el artista global más escuchado de este año en Spotify, tras acumular 19.800 millones de reproducciones y desplazar a Taylor Swift del primer lugar. Ella, de hecho, ocupa el segundo en la lista de este año. The Weeknd, Drake y Billie Eilish ocupan el tercer, cuarto y quinto puesto, respectivamente.
TE RECOMENDAMOS
TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD
Top artistas globales de Spotify, lista completa. | Foto: Spotify
Es la cuarta vez que el cantante puertoriqueño lidera el ranking anual de la plataforma, luego de hacerlo en los años 2020, 2021 y 2022. Además, su más reciente álbum, ‘DeBÍ TiRAR MáS FOTOS’ se posicionó como el más reproducido del año, luego de superar a ‘KPop Demon Hunters’ del KPop Demon Hunters Cast, ‘Hit Me Hard and Soft’ de Billie Eilish, ‘SOS Deluxe: Lana’ de SZA, ‘Short n' Sweet’ de Sabrina Carpenter, entre otros.
Otro de sus álbumes, 'Un Verano Sin Ti', publicado en mayo del 2022, ocupa el puesto 10 de la misma lista.
Top álbumes globales de Spotify, lista completa. | Foto: Spotify
PUEDES VER: Grupo 5, Corazón Serrano y Agua Marina lideran el Spotify Wrapped 2025: la cumbia se impone como el género más escuchado en Perú
‘DtMF’ de Bad Bunny destaca como una de las mejores canciones del año
‘DeBÍ TiRAR MáS FOTOS’ no solo es el álbum global del año, sino también, permitió que Bad Bunny obtenga récords históricos en Spotify. Su sencillo principal ‘DtMF’ ocupó el quinto puesto de la lista de Top Canciones Globales del 2025, precedido por ‘Ordinary’ de Alex Warren, ‘APT.’ de Rosé y Bruno Mars, ‘Birds of a Feather’ de Billie Eilish y ‘Die With a Smile’ de Lady Gaga y Bruno Mars.
Top canciones globales de Spotify, lista completa. | Foto: Spotify