Reniec dejará de emitir DNI azul y amarillo     
Venezolana es elegida como representante de Bolivia en Miss Internacional 2025 y desata controversia

Paola Guzmán, venezolana de 22 años, fue elegida para representar a Bolivia en el Miss International 2025, que se celebrará en noviembre. Ante las críticas, la organización del certamen salió en defensa de su elección.  

Paola Guzmán tiene 22 años, es nacida en Venezuela y de padre boliviano. Foto: Instagram.
Paola Guzmán tiene 22 años, es nacida en Venezuela y de padre boliviano. Foto: Instagram.

La designación de la venezolana Paola Guzmán como representante de Bolivia en el Miss International 2025 ha desatado una gran polémica en el país altiplánico, donde muchos criticaron la elección de la modelo de 22 años. “Llevar orgullosamente el nombre de Bolivia y mostrar una pequeña ventana de nuestro país al mundo me emociona”, expresó la reina de belleza durante su presentación en Santa Cruz, el último jueves.

“Sé que el desafío es enorme. El año pasado Bolivia alcanzó el título de virreina internacional, pero me comprometo a dar lo mejor de mí para que la corona este año venga a nuestra casa”, argumentó Paola Guzmán, destacando que el Miss International es un certamen en el que a Bolivia siempre ha tenido buenos resultados. De hecho, en la última edición, la representante boliviana Camila Roca quedó como primera finalista.  

¿Por qué una venezolana representará a Bolivia en el Miss International 2025?

Durante una entrevista, Paola Guzmán, flamante Miss International Bolivia, contó que nació en Venezuela, pero desde los 13 años pasaba sus vacaciones en Bolivia junto a su padre, quien es natural de ese país. Fue allí donde aprendió a bailar danzas típicas y quedó maravilla con la cultura de ese país.

Al cumplir la mayoría de edad, la modelo decidió radicar en ese país. Frente a las fuertes críticas por su elección debido a nacer en Venezuela, la organización del certamen defendió que Paola Guzmán es hija de padre boliviano, por lo que cumple los requisitos para representar al país.

“Paola es una joven con un corazón de oro, con la determinación y la entrega que nos inspiran. Estamos seguros de que trabajará con esfuerzo y pasión, llevando el nombre de Bolivia muy en alto y avanzando con paso firme para llegar lejos”, compartieron en sus redes sociales.

“Creemos en las oportunidades reales, en aquellas que se ganan con amor, entrega y el deseo genuino de trabajar por Bolivia. Ser boliviano no solo es haber nacido aquí, es decidir ponerse al servicio de esta patria, caminar con su gente y soñar con su futuro”, señalaron.

¿Cuándo y dónde será el Miss International 2025?

El Miss International es uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo. La cita será el 27 de noviembre de 2025 en Tokio, Japón, y donde Paola Guzmán aspira a darle la primera corona de este concurso por primera vez a Bolivia. Por su parte, Perú también tendrá representación y estará a cargo de la modelo Nathie Quijano.

