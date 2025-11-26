HOYSuscripcion LR Focus

Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     
Cultura Asiática

Muere el actor Lee Soon-jae a los 91 años: figura de los Kdramas y leyenda de la actuación en Corea del Sur

La familia del actor Lee Soon-jae anunció la muerte del querido actor coreano, quien enfrentaba problemas de salud que lo llevaron a alejarse de los escenarios. 

Actor Lee Soon-jae es considerado una leyenda de la actuación en Corea del Sur. Foto: El universo.
Actor Lee Soon-jae es considerado una leyenda de la actuación en Corea del Sur. Foto: El universo.

Lee Soon-jae falleció a los 91 años, dejando un legado imborrable en la industria del entretenimiento de su país. La carrera del reconocido actor surcoreano, abarcó más de seis décadas, lo convirtió en una figura emblemática, admirada tanto por su talento como por su dedicación al arte de la actuación.

Conocido por su versatilidad y profundidad en la interpretación, Lee Soon-jae se destacó en una variedad de géneros, desde dramas hasta comedias. Su presencia en la pantalla y su habilidad para conectar con el público lo hicieron merecedor de numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera. La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a sus seguidores y a la comunidad artística, que lo recuerda como un verdadero maestro de la actuación.

lr.pe

¿De qué murió Lee Soon-jae?

Lee Soon-jae, conocido como ‘el abuelo de la nación’ por sus entrañables personajes en la televisión, falleció el martes 25 de noviembre, según informaron sus familiares. Desde el 2024, el actor enfrentaba problemas de salud que lo llevaron a alejarse de los escenarios.

Hasta el momento, no se han detallado las causas exactas de su deceso, dejando a sus seguidores y a la industria del entretenimiento en luto por la pérdida de esta icónica figura.

lr.pe

¿Quién fue Lee Soon-jae?

La carrera de Lee Soon-jae comenzó en la década de 1950, y desde entonces, su talento lo llevó a convertirse en uno de los actores más respetados de Corea del Sur. A lo largo de su trayectoria, participó en más de 100 dramas y películas, destacándose en producciones como 'El rey de la comedia' y 'La historia de un hombre'. Su capacidad para interpretar personajes complejos y su carisma en pantalla lo hicieron destacar en un sector altamente competitivo.

Lee Soon-jae recibió numerosos premios a lo largo de su carrera, incluyendo el prestigioso Premio a la Trayectoria en los Premios de la Asociación de Actores de Corea. Su contribución al cine y la televisión surcoreana fue reconocida en múltiples ocasiones, consolidando su estatus como una leyenda en la industria. Su legado perdurará en la memoria de aquellos que lo admiraron y en las obras que dejó como testimonio de su talento.

