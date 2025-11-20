HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Candidata Miss Universo 2025 pasa bochornoso momento tras romperse su vestido en plena pasarela

La representante de Países Bajos sufrió un inesperado incidente durante la gala preliminar del Miss Universo 2025 cuando su vestido se rompió en desfile de traje de noche.

Representante de Países Bajos sufrió percance en el Miss Universo 2025. Foto: composición LR/difusión
Representante de Países Bajos sufrió percance en el Miss Universo 2025. Foto: composición LR/difusión

La representante de Países Bajos, Nathali Yasmin, protagonizó uno de los momentos más inesperados de la gala preliminar del Miss Universo 2025, ocurrido el 19 de noviembre, luego de que su vestido se rompiera en plena pasarela durante la presentación de traje de noche. El incidente quedó registrado en video y generó sorpresa entre el público y seguidores del certamen

A pesar del contratiempo, la candidata mantuvo la compostura y continuó desfilando con profesionalismo. La preliminar, en el que se evalúa traje de baño, traje de noche e entrevista, es decisiva para definir a las semifinalistas que competirán este jueves 20 de noviembre en la final de Miss Universo 2025.

PUEDES VER: Telemundo EN VIVO: dónde puedo ver el Miss Universo 2025 y a qué hora empieza la gran final del certamen de belleza

lr.pe

Nathalie Yasmin vive inesperado percance con su vestido en el Miss Universo 2025

Durante su presentación en traje de noche, Nathali Yasmin deslumbró con un elegante vestido naranja ajustado al cuerpo, decorado con pedrería en tonos similares y un diseño imponente en la parte superior. Sin embargo, al llegar al extremo del escenario y girarse para mostrar la parte posterior del atuendo, la prenda se abrió repentinamente en la parte trasera.

La modelo reaccionó con rapidez y se dio media vuelta, mantuvo la sonrisa y avanzó con seguridad hacia la cámara, intentando disimular lo ocurrido. El percance no pasó desapercibido y se volvió viral en redes sociales. Sin embargo, los internautas mostraron su apoyo a la candidata con mensajes de aliento por su actitud ante el inconveniente en la pasarela.

PUEDES VER: Karla Bacigalupo quedó fuera del Top 30 del Miss Universo 2025 por la votación del público: Miss Paraguay fue la ganadora

lr.pe

Miss Jamaica sufre caída en escenario del Miss Universo 2025

El incidente de Nathali no fue el único de la noche. Durante la misma gala preliminar, Miss Universe Jamaica sufrió un fuerte accidente cuando desfilaba en traje de gala. Según imágenes compartidas por medios internacionales, la candidata no advirtió un hueco en el escenario, lo que provocó una aparatosa caída frente al público.

La situación generó preocupación inmediata, pues la modelo tuvo que ser trasladada en camilla a un hospital, donde permanece en recuperación tras el impacto. Su caída se convirtió en uno de los momentos más dramáticos de la gala, marcando una de las ediciones preliminares más accidentadas de los últimos años.

