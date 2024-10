El caso de Sean 'Diddy' Combs, conocido por sus controvertidas fiestas 'Freak Offs', ha dado un giro radical tras las impactantes declaraciones de la abogada Ariel Mitchell-Kidd, quien representaba a una de las presuntas víctimas del rapero. En una reciente revelación, la letrada aseguró haber sido informada sobre la existencia de tres videos sexuales que involucran al rapero con tres reconocidas celebridades internacionales, lo que podría arrojar nuevos indicios y complicar aún más la situación legal de Diddy. Esta sorprendente información ha generado un renovado interés en el caso y plantea serias preguntas sobre la naturaleza de las relaciones del artista con estas figuras del entretenimiento.

Filtran supuestos vídeos sexuales de P. Diddy con 3 famosos

Durante una entrevista en el programa 'Banfield' de NewsNation, Ariel Mitchell-Kidd explicó que, según información que ha recibido, estos videos incluyen al rapero junto a otras tres celebridades de alto perfil. La abogada afirmó: "Las personas que me contactaron supuestamente tienen tres videos diferentes con tres celebridades diferentes, incluido 'Diddy', y luego una cuarta celebridad sin 'Diddy', pero en una situación comprometedora con alguien".

Además, la abogada sugirió que se cree que la persona en el supuesto cuarto video fue grabada en una de las propiedades de Combs. Sin embargo, no se han revelado más detalles sobre el contenido específico de los videos ni las identidades de las otras celebridades involucradas.

La abogada aclaró que "no ha tenido acceso" a los supuestos videos ni a sus imágenes: "No puedo afirmar si realmente existen o no", destacó. "Al principio, me comentaron que 'ellos' tienen este valioso material de videos, así que debo suponer que hay muchas celebridades conscientes de sus acciones", añadió.

Ariel Mitchell-Kidd fue la representante legal de la exmodelo Adria English, quien en julio pasado presentó una demanda contra Sean 'Diddy' Combs por presunto tráfico sexual, acusando al rapero de haber "forzado relaciones sexuales" con el conocido joyero Jacob Arabov. Los comentarios de Mitchell-Kidd sobre la supuesta existencia de "múltiples videos sexuales que involucran a P. Diddy" aparentemente han sido confirmados por un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, según reportó Page Six.

El 4 de octubre, The New York Post citó a dicho oficial, quien supuestamente participó en el allanamiento de la mansión de P. Diddy en Miami en marzo pasado. "Hay nombres reconocibles en las imágenes que obtuvimos, pero no puedo confirmar ninguna identidad. Sin embargo, es más que solo eso", señaló.

Fotos filtradas de las fiestas de P. Diddy

Entre las imágenes filtradas, destacan escenas de las exclusivas White Parties (Fiestas de Blanco) organizadas por P. Diddy, que eran conocidas por su estricta política de vestimenta, donde todos los asistentes debían lucir atuendos blancos.

Uno de los videos muestra a mujeres jugando en columpios sobre piscinas, mientras que en otras escenas aparece una cama gigante, que, según algunos testigos, supuestamente era empleada para actividades más siniestras durante las fiestas. Elementos que en su momento podrían haber sido vistos como meras extravagancias, ahora parecen estar vinculados con las actividades ilegales por las cuales Sean Combs está bajo investigación.

¿Qué pasó con P. Diddy y Justin Bieber?

Según las controvertidas declaraciones de Jaguar Wright, el rapero Sean Combs, conocido como P. Diddy, habría vendido una grabación privada, titulada 'Freak Off', en la red oscura por la sorprendente suma de 500 millones de dólares. Wright sugirió que esta transacción podría ser indicativa de problemas financieros por los que estaría atravesando Combs.

"La última cinta de 'Freak Off' que se acaba de vender en la red oscura... se vendió por 500 millones de dólares. (...) Lo está vendiendo porque necesita el dinero", aseguró Wright, sin especificar quiénes habrían adquirido el video. La cantante también destacó que Justin Bieber no sería el único artista que aparecería en la cinta, ya que otros nombres famosos del mundo de la música como Chris Brown, Rihanna, Nicki Minaj y Drake también estarían relacionados con este material, aunque ninguno de ellos ha emitido comentarios al respecto.

¿Desde cuándo se conocen P. Diddy y Justin Bieber?

La relación entre Justin Bieber y el mundo de la música comenzó cuando él aún era menor de edad. Su primer acercamiento fue con Usher, quien lo impulsó en su carrera artística y lo invitó a compartir escenario en varios conciertos. Esta conexión finalmente lo llevó a conocer al rapero y productor Sean 'Diddy' Combs.

Bieber tenía solo 12 años cuando empezó a ganar popularidad, y fue entonces cuando comenzó a asistir a las reuniones privadas que P. Diddy organizaba para su círculo cercano.

P. Diddy y Justin Bieber se conocen desde hace varios años. Foto: Composición LR/E!/Instagram

¿Cuáles son las fotos de las fiestas de P.Diddy con Justin Bieber?

Las fiestas organizadas por P. Diddy han sido objeto de controversia, especialmente tras las revelaciones sobre los llamados 'freak-offs', que han sacado a la luz un lado más oscuro de estos eventos, presuntamente vinculados con abusos y consumo de drogas. Estas reuniones contrastaban con otros eventos que se consideraban públicamente más inofensivos o temáticos, como aquellos a los que asistía Justin Bieber cuando aún era menor de edad.

En relación a Bieber, han surgido acusaciones de que participó en dichas reuniones cuando tenía alrededor de 15 años, lo que sugiere que el joven artista pudo haber estado expuesto a situaciones inapropiadas. Se especula que podría haber dejado señales de estos incidentes en algunos de sus videos musicales, aunque el cantante no ha hecho ninguna confirmación pública sobre el tema.

Sean Combs y Justin Bieber aparecen bebiendo alcohol en el video. Foto: Tiktok.

¿Qué es el 'Freak Off'?

El término "Freak Off" ha sido asociado con las controvertidas fiestas organizadas por Sean Combs, en las que varios testigos, durante el juicio del rapero, afirmaron que los asistentes eran presionados a participar en actos sexuales mientras estaban bajo los efectos de drogas. Estos eventos se caracterizaban por el desenfreno, con algunas fiestas extendiéndose por varios días, y las denuncias alegan que eran escenarios de excesos y abusos.

El video presuntamente vendido por Combs estaría relacionado con una de estas celebraciones, realizadas en Calabasas, California. Aunque no se conocen detalles precisos del contenido, el hecho de que involucre a figuras públicas como Justin Bieber ha generado una ola de indignación pública y ha resaltado las peligrosas dinámicas en torno a estos eventos.

Sean 'Diddy' Combs está siendo investigado por los presuntos delitos de tráfico sexual y extorsión. Foto: AFP

¿Por qué Sean Combs fue arrestado y de qué se le acusa?

El famoso rapero fue detenido por agentes federales en Manhattan, enfrentando múltiples acusaciones de tráfico sexual y demandas por agresión. Se le describe como una persona violenta que utilizaba el alcohol y las drogas para manipular a sus víctimas, que incluyen tanto a exparejas como a otros artistas de renombre.

En la acusación formal contra Sean Combs, se detalla que dirigía una "organización criminal cuyos miembros participaron o intentaron participar en delitos como tráfico sexual, trabajos forzados, secuestro, incendios premeditados, soborno y obstrucción de la justicia".

Will Smith y Sean Combs en fiestas con mujeres sin ropa y alcohol

Las imágenes filtradas de las fiestas de P. Diddy han generado una notable conmoción debido a las escenas de excesos y ostentación que retratan, así como a la presencia de diversas celebridades de renombre. Estas fotografías, que se han difundido rápidamente en las redes sociales, muestran a figuras como Will Smith en un entorno donde predominan el lujo desmesurado, el alcohol y la participación de mujeres en situaciones comprometedoras.

Una de las imágenes más debatidas es la que captura a P. Diddy disfrutando de una frutilla cubierta de chocolate que toma de una bandeja sostenida por una joven, quien se mantenía en una pose estática, casi como un adorno en la fiesta.

Will Smith en las desenfrenadas fiestas de Sean Combs. Foto: X.

Abogada de víctima revela detalles de fiestas de P. Diddy

Las investigaciones han revelado un panorama aún más inquietante en torno a las acusaciones. Ariel Mitchell-Kidd, abogada de una de las demandantes contra Sean Combs, ha expuesto detalles alarmantes sobre cómo el rapero supuestamente empleaba una sustancia en las fiestas que organizaba. Según la abogada, los conocidos frascos de aceite para bebé que P. Diddy llevaba a estos eventos habrían sido alterados para utilizarlos como instrumentos de agresión sexual.

Mitchell-Kidd afirmó que los aceites para bebé podrían haber sido mezclados con GHB, la llamada "droga de la violación", la cual es utilizada por agresores para incapacitar a sus víctimas debido a sus efectos sedantes y su capacidad para causar pérdida de control muscular. La abogada señaló que "miles de botellas de aceite para bebé" habrían sido empleadas con ese propósito en múltiples ocasiones, generando gran preocupación en la opinión pública.

En uno de los testimonios más impactantes, una víctima relató que en una ocasión, Diddy la amenazó con un cuchillo, la obligó a desnudarse y luego vertió el aceite de bebé sobre su cuerpo, tras lo cual ella comenzó a perder el control de sus músculos antes de ser agredida sexualmente por él y otros cómplices.

Madre de P. Diddy rompe su silencio tras la detención del rapero por presunto abuso sexual

Sean Combs, también conocido como ‘P. Diddy’, se enfrenta a un juicio penal después de que se le negara una fianza de $50,000. Recientemente, su madre, Janice Smalls Combs, emitió un comunicado a través de su abogada, Natalie G. Figgers, que fue compartido por The Hollywood Reporter.

"Es desgarrador ver a mi hijo ser juzgado no por la verdad, sino por una narrativa construida a partir de mentiras", declaró la madre de Combs. "Asistir a lo que parece ser un linchamiento público de mi hijo antes de que haya tenido la oportunidad de demostrar su inocencia es un dolor tan intenso que no puedo describirlo con palabras", agregó.

Además, habló sobre su hijo, afirmando que, aunque no es perfecto, confía en su inocencia. "No estoy aquí para presentar a mi hijo como un ser perfecto, porque no lo es. Ha cometido errores en el pasado, como todos nosotros". Finalizó su defensa diciendo: "Mi hijo no es el monstruo que han retratado y merece la oportunidad de contar su versión. Solo puedo rezar para estar viva y verlo contar su verdad y ser reivindicado".

