Entretenimiento

Brisa, la cantautora peruana que triunfa en Londres, regresa a Lima para presentar su show ‘Del mar a la raíz’

Con su propuesta musical, la artista Brisa busca impulsar la música peruana en escenarios internacionales, conectando diversas influencias y compartiendo su esencia cultural.

Brisa vuelve a Lima para presentar su último show 'Del mar a la raíz' y los temas de su nuevo disco. Fotos: Instagram
Brisa vuelve a Lima para presentar su último show 'Del mar a la raíz' y los temas de su nuevo disco. Fotos: Instagram

La cantautora peruana Brisa, artista radicada en Londres, vuelve al país. A lo largo de su trayectoria, ha construido una voz artística única, fusionando géneros y llegando a diferentes generaciones. Tras el lanzamiento de su exitoso EP ‘Del mar y sus recuerdos’, que propone un encuentro contemporáneo entre los boleros y el jazz y que ya supera 1.5 millones de reproducciones en TikTok y más de 100,000 escuchas orgánicas en Spotify; se reencontrará con su público en el centro de convenciones Bianca (Barranco).

A través de sus redes sociales, Brisa anunció su regreso a nuestro país para ofrecer un concierto, el cual está programado para el 8 de enero de 2026, y para presentar su show ‘Del mar a la raíz’. Las entradas están a la venta en Joinnus con precios que van desde S/85.

lr.pe

Brisa regresa a sus raíces 

Brisa se mostró emocionada al contar que regresará a su país para ofrecer un espectáculo que ha preparado desde hace un buen tiempo, donde incluirá canciones de su EP ‘Del mar y sus recuerdos’, que reinventa el bolero desde el jazz, así como adelantos de su nuevo disco original de folclore latinoamericano. 

Según Brisa, este show combina lo visual con la música, creando una experiencia que recorre las distintas etapas del desamor. En esta ocasión especial, la cantautora estará acompañada por talentosos músicos peruanos de jazz y fusión. Además, contará con invitados especiales que harán de la noche algo memorable, incluyendo a artistas como Adrián Bello, Carlos Cruzalegui y Colectivo Waykicha.

PUEDES VER: Shakira hace historia en Perú: es la primera mujer en realizar cuatro conciertos sold out en el Estadio Nacional

lr.pe

¿Quién es Brisa y cuál es su propósito artístico?

Brisa es una joven artista peruana que busca hacer carrera en el exterior. En la actualidad, forma parte de Tomorrow 's Warriors, una de las organizaciones más influyentes de la escena de jazz del Reino Unido, y ha hecho shows en espacios icónicos londinenses como el Jazz Café, Pizza Express y Roundhouse. En 2026, abrirá el concierto de Sílvia Pérez Cruz en La Línea Festival de Londres.

Durante los últimos tres años en que ha residido en Londres, Brisa ha trabajado activamente en la difusión de la música latina y peruana desde una perspectiva moderna, fusionándola con el jazz. En este proceso, ha colaborado con músicos de diversas partes del mundo como Bulgaria, Corea del Sur, Colombia e Inglaterra, quienes comparten su interés por explorar la riqueza de la música latina.

Su objetivo ha sido claro: abrir nuevos espacios para los sonidos latinoamericanos en escenarios internacionales, especialmente europeos. A través de la investigación, los arreglos y la interpretación de repertorios que reflejan su identidad cultural, Brisa busca tender puentes creativos entre Latinoamérica y Europa, llevando la música peruana a nuevas audiencias desde el corazón de la escena londinense.

Brisa lanza su nuevo sencillo ‘Soy la música’

La cantautora peruana Brisa se alista para el estreno de su más reciente sencillo titulado ‘Soy la música’, una fusión de bossa nova con influencias del jazz, que estará disponible a partir del 5 de diciembre de 2025 en Spotify, Apple Music, YouTube y todas las plataformas digitales. Este nuevo tema representa una propuesta fresca dentro del panorama musical peruano en la escena internacional, destacando por su autenticidad y sensibilidad artística.

‘Soy la música’ es una canción que conecta con una experiencia universal: el reencuentro con uno mismo tras haber intentado encajar en moldes ajenos. Habla de reconectar con la esencia personal, dejar de silenciar las emociones y dar el paso hacia quienes realmente queremos ser. Es una historia de transformación interior, de valentía y de escucha al corazón.

