La legendaria cantante y compositora canadiense Alanis Morissette ha confirmado su tan esperada llegada a Perú como parte de su exitosa gira mundial. Esta serie de conciertos, denominada Triple Moon Tour, ha logrado un rotundo éxito a nivel mundial, con especial impacto en Norteamérica, donde se vendieron más de 600 mil entradas en tan solo 35 fechas.

El concierto en nuestro país forma parte de un recorrido que celebra la impresionante trayectoria de Morissette, quien se ha consolidado como un ícono del rock alternativo desde la década de los 90. Además de sus clásicos, como ‘You Oughta Know’ y ‘Ironic’, la gira incluye temas de su más reciente álbum, Such Pretty Forks in the Road (2020), que marca su regreso a los escenarios tras varios años de pausa.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Alanis Morissette?

La icónica cantante de pop-rock, Alanis Morissette, se presentará en Lima el 25 de marzo de 2025. El evento se llevará a cabo en el reconocido recinto Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel, un espacio ideal para disfrutar de un espectáculo de esta magnitud. El concierto promete ser una experiencia inolvidable para los seguidores peruanos, ya que Morissette interpretará tanto sus clásicos de siempre como los temas de su más reciente producción musical.

Alanis Morissette confirmó su presencia en Perú. Foto: Teleticket.

¿Cuándo salen a la venta y cómo comprar entradas para Alanis Morissette?

Las entradas para el concierto de Alanis Morissette estarán disponibles a través de Teleticket. Los clientes con tarjetas BBVA tendrán acceso a una preventa exclusiva, que comenzará el miércoles 23 de octubre de 2024 a las 10:00 a.m. y finalizará el jueves 24 de octubre a las 11:59 p.m. La venta general iniciará el 25 de octubre, también a partir de las 10:00 a.m.

¿Cuánto cuestan las entradas para el concierto de Alanis Morissette?

Aún no se han revelado los precios de las entradas ni las zonas disponibles para el concierto de Alanis Morissette en Lima. Se espera que Teleticket anuncie estos detalles en las próximas horas, por lo que los fanáticos deben estar atentos a las actualizaciones en el sitio oficial.

Muchos seguidores de la cantante están emocionados con su futura presencia, ya promete ser un viaje musical a través de la extensa discografía de Alanis, donde los asistentes podrán disfrutar de los himnos icónicos de los años 90 y de las canciones de su más reciente álbum. La artista es reconocida por su habilidad para conectar emocionalmente con el público, haciendo de cada presentación una experiencia única y llena de momentos inolvidables.

Alanis Morissette es nacida en Cánada. Foto: Teleticket.

Cómo comprar entradas para Alanis Morissette en Teleticket: Guía paso a paso

Ingresa al sitio oficial de Teleticket o haz clic aquí en este en el enlace.

de Teleticket o haz clic aquí en este en el enlace. Crea tu cuenta de usuario : completa el formulario con tus datos personales, contraseña y correo electrónico vigente.

: completa el formulario con tus datos personales, contraseña y correo electrónico vigente. Confirma tu registro revisando tu correo electrónico y siguiendo el enlace de verificación. Luego, regresa a la página de Teleticket.

Inicia sesión en Teleticket y busca el evento de Alanis Morissette en Lima.

y busca el evento de Alanis Morissette en Lima. Ingresa a la cola virtual: una vez en la cola, espera tu turno. Cuando llegue tu turno, accederás automáticamente a la página del evento, donde verás las zonas disponibles y los precios.

Selecciona tus asientos y la zona preferida: haz clic en "reservar asiento" y luego en "comprar". Ingresa los datos de tu tarjeta para realizar la compra.

Confirma tu compra: al finalizar, recibirás una notificación de que tu compra ha sido realizada. Tus entradas estarán disponibles en la sección “MIS E-TICKETS”. Revisa esta sección para confirmar que tu boleto esté allí y listo, ¡ya tienes tu entrada asegurada!

¿Quién es Alanis Morissette, la cantante canadiense?

Alanis Morissette se convirtió en una estrella mundial gracias a su emblemático álbum Jagged Little Pill (1995), el cual incluye éxitos como ‘Ironic’, ‘You Oughta Know’ y ‘Hand in My Pocket’. Estas canciones definieron el pop-rock de los años 90, estableciendo a Alanis como una voz crucial para toda una generación. Con más de 75 millones de discos vendidos y siete premios Grammy, es considerada una de las artistas más influyentes de su época.