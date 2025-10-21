La industria del entretenimiento latinoamericano vive un momento histórico. 'Santos Bravos', el reality musical producido por HYBE —la compañía surcoreana detrás de monstruos de la música como BTS— llega a su final con una propuesta que va más allá de la competencia: el nacimiento de una nueva boyband latina. Este martes, los 10 finalistas no solo se enfrentarán por un lugar en el grupo, sino que además debutarán en un concierto en vivo desde el Auditorio Nacional de México que marcará el inicio de una nueva era para el pop regional.

Entre los aspirantes destaca Alejandro Aramburú, cantautor peruano de 21 años que ha conquistado al público con su talento vocal, presencia escénica y versatilidad artística. Su participación en la final no solo representa una oportunidad para ingresar al grupo idol, sino también para posicionarse como uno de los nuevos referentes musicales de América Latina.

¿A qué hora ver la final de 'Santos Bravos' y el debut musical?

La gran final de 'Santos Bravos' se transmitirá este martes 21 de octubre a las 9.00 p. m. en hora de México, lo que equivale a las 10.00 p.m. en Perú. El evento incluirá dos momentos clave: la última presentación de los finalistas y el concierto debut de la nueva boyband latina, conformada por los 5 seleccionados del programa.

El anuncio oficial de los integrantes del grupo se realizará en vivo y con un lleno total en el emblemático Auditorio Nacional de México, con capacidad para 10.000 personas. La presentación será el primer paso de la agrupación en su camino hacia el mercado global.

¿Dónde ver gratis la final de 'Santos Bravos' ONLINE?

La final de 'Santos Bravos' se transmitirá en vivo de forma gratuita a través del canal oficial de HYBE Labels en YouTube, con alcance global. El evento comenzará a las 10.00 p. m., hora de Perú, y marcará el cierre del reality musical que ha captado la atención de miles de fans en América Latina.

La noche incluirá el debut oficial de la nueva boyband latina de HYBE Latin America, seleccionada entre los finalistas del programa. Como antesala, los DJ’s de BRESH encenderán el escenario con su característico set, seguidos por la presentación especial de la actriz y cantante Danna. El repertorio incluirá los temas más populares del programa y culminará con la interpretación en vivo de '0%', la canción debut de Santos Bravos, compuesta especialmente para esta edición.

¿Quiénes son los finalistas de 'Santos Bravos'?

Alejandro Aramburú se ha consolidado como uno de los finalistas más sólidos de 'Santos Bravos', gracias a su técnica vocal, presencia escénica y fuerte vínculo con el público. Comparte escenario con otros nueve talentos de países como México, Colombia, Argentina y Estados Unidos, elegidos entre 16 participantes que superaron una convocatoria de más de 400 aspirantes con el sueño de convertirse en el próximo ídolo latino global.