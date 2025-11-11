La actriz y presentadora mexicana Angélica Vale, heredera de Angélica María, rompió en llanto al revelar públicamente uno de los episodios más dolorosos de su vida personal: su divorcio de Otto Padrón, con quien compartió 14 años de matrimonio y tiene dos hijos. La confesión llegó el 10 de noviembre, apenas un día antes de cumplir 50 años y en plena transmisión en vivo de su programa 'La Vale Show', donde se mostró visiblemente afectada.

Entre lágrimas, la recordada protagonista de 'La fea más bella' reveló que, aunque llevaba varios meses separada de Padrón y ambos ya habían conversado sobre formalizar el proceso, descubrió la demanda inesperadamente el 9 de noviembre, mientras compartía un momento familiar junto a su aún esposo y otros allegados.

TE RECOMENDAMOS EL PODER OCULTO DEL TAROT EGIPCIO CON ALESSANDRA BARESSI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Angélica Vale sobre la demanda de divorcio: "Me enteré cenando en familia y con amigos"

Durante el episodio del 10 de noviembre de 'La Vale Show', Angélica Vale rompió el silencio. "Estoy temblando. Nunca pensé que iba a vivir un momento así en mi vida", dijo, visiblemente afectada. La actriz confirmó que desde abril ya no vivía con Otto Padrón, pero que la noticia de la demanda la tomó por sorpresa. "Me enteré igual que ustedes: cenando con él, en familia, y unos amigos", reveló. El mensaje que alertó a la actriz llegó directamente al celular de Padrón, quien recibió la información de que Ceriani había expuesto los documentos del proceso interpuesto.

Vale explicó que Otto le había llamado días antes para hablar sobre el inicio del proceso, y ella había estado de acuerdo. Sin embargo, no sabía que la demanda ya había sido presentada. "Perdón que llore, pero es que es un momento muy difícil para mí. La verdad —ay, ¡me choca llorar en público!— nunca pensé que esto me fuera a pasar. Así es como me entero: él me dice que tampoco sabía que iba a meter los papeles una semana antes de mi cumpleaños, que él también se sacó de onda", relató entre lágrimas.

"Primero soy mamá": Angélica Vale descarta pelea con Otto Padrón

A pesar del impacto emocional que le generó enterarse de la demanda de divorcio en plena cena familiar y a poco de cumplir sus 50 años, Angélica Vale descartó cualquier tipo de conflicto con su aún esposo. La también comediante dejó claro que su prioridad absoluta sigue siendo el bienestar de sus hijos. "No importa lo que haya pasado entre Otto y yo: tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos, fuertes y mentalmente bien. Es lo único que me importa en la vida", expresó con la voz entrecortada.

En esa misma línea, confesó que había decidido mantener en privado la separación durante ocho meses para proteger a su familia. "Primero soy mamá, la mujer me curaré yo después", afirmó. Durante ese tiempo, continuaron realizando viajes juntos y manteniendo una convivencia familiar por el bien de los niños.

Otto Padrón y la actriz mexicana Angélica Vale. Foto: Mezcalent

Angélica Vale agradece a su esposo Otto Padrón en medio de su divorcio

Al cerrar el bloque sobre su divorcio, Angélica Vale leyó el comunicado que tenía previsto publicar el 10 de noviembre. La hija de Angélica María no pudo contener el llanto al disculparse por no haber compartido antes la noticia y al reflexionar sobre su cumpleaños número 50, que celebra este 11 de noviembre. "Mañana cumplo cincuenta años y por algo pasan las cosas. Despido esta mitad de siglo dándole la bienvenida a una nueva etapa… Los amo mucho. Oh, Dios, no puedo hablar sin llorar", declaró.

Por otro lado, en sus redes, Angélica publicó el fragmento completo de su programa y acompañó el post con un mensaje de gratitud hacia su esposo. La conductora reconoció lo vivido durante su matrimonio y aseguró que esa etapa la convirtió en una mujer más sabia. "Después de muchos años juntos y dos milagros, la historia de amor entre Otto Padrón y yo, desafortunadamente, se termina", agregó. También reiteró su compromiso de mantener la paz por el bien de sus hijos, Angélica y Daniel.