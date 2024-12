Kim Kardashian y Macaulay Culkin protagonizan una nueva y erótica versión de 'Santa Baby' por Navidad

La cofundadora de Skims y estrella de las Kardashians, de 44 años, sorprendió a sus seguidores al estrenar el domingo 22 de diciembre una versión de 'Santa Baby' de Eartha Kitt. El videoclip ha capturado la atención de varios por las imágenes subidas de tono y en las que incluyen a 2 figuras religiosas como José y María.

Macaulay Culkin también forma parte de este videoclip como Papa Noel y como el espectador detrás de todas las imágenes turbias y eróticas que se ven en la nueva versión de 'Santa Baby'. Cabe destacar que,Travis Barker, el músico y esposo de Kourtney Kardashian, fue quien produjo este video. La canción se lanzó el domingo en servicios de streaming a través de DTA Records, el sello discográfico de Barker, y Kimsaprincess, Inc., de Kim.

Kim Kardashian y Macaulay Culkin en el nuevo videoclip de 'Santa Baby'

El clip distópico muestra a Kim gateando con una peluca rubia y dinero esparcido por el piso, mientras un grupo ecléctico de personajes parece celebrar una Navidad poco alegre. El video termina con un primer plano de un inquietante Papá Noel sosteniendo una cámara de video que resulta ser Macaulay Culkin, estrella de la icónica película navideña 'Home Alone'.

La versión navideña de Kim llega 13 años después de su debut musical con la canción 'Jam (Turn It Up)', producida por el ganador del Grammy The-Dream, en 2011. En ese entonces, Kim mencionó que lanzaba la canción para ayudar a una causa benéfica y que no lanzaría un álbum completo.

¿Este es el regreso de Kim Kardashian a la música?

Aunque la millonaria promocionó su más reciente videoclip, Kardashian no ha dicho nada al respecto. No obstante, ella se ha mostrado abierta y dispuesta a todas las posibilidades para poder volver a la música. Asimismo, muchos críticos han asegurado que el material es muy parecido a un video de acrobacias en línea de baja fidelidad descrito como una "película" dirigida por Nadia Lee Cohen y Charlie Denis. Además, la aparición de Macaulay Culkin, la estrella de los clásicos del cine navideño 'Home Alone' y 'Home Alone 2: Lost in New York', que aparece como Papá Noel sosteniendo una videocámara.

¿Cuál es la historia de la canción 'Santa Baby'?

La canción 'Santa Baby' es un clásico navideño escrito en 1953 por Joan Javits y Philip Springer, con la intención de ser una pieza humorística y seductora que destacara en medio de la música tradicional de la época. La primera versión fue interpretada por la icónica cantante y actriz Eartha Kitt, cuya voz sensual y estilo teatral le dieron un carácter coqueto que rápidamente capturó la atención del público.

'Santa Baby' se distingue de otros villancicos por su enfoque satírico y pícaro. La letra narra los deseos de una mujer que pide regalos extravagantes y costosos a Santa Claus, como joyas, un automóvil lujoso y una propiedad. La canción juega con el estereotipo de la mujer sofisticada y materialista, utilizando el humor para retratar sus pedidos desmesurados.