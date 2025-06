Este miércoles, Kim Kardashian se pronunció a través de su cuenta de Instagram y calificó de "inhumanas" las redadas del Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE) en Los Ángeles. Además, resaltó las contribuciones de inmigrantes a su país y pidió "no hacer ojos ciegos cuando el miedo y la injusticia impiden a estas personas vivir sus vidas de manera segura y en libertad".

La empresaria y celebrity estadounidense expresó a través de redes sociales su preocupación por la separación de familias y condenó la manera en la que se están manejando las deportaciones y regulaciones migratorias. “Cuando nos dicen que el ICE existe para mantener nuestro país seguro y deportar a criminales violentos, está bien. Pero cuando vemos a gente inocente y trabajadora siendo arrancada de sus familias de maneras inhumanas, tenemos que levantar la voz”, sentenció la fundadora de Skims.

Kim Kardashian se pronuncia sobre los inmigrantes

Kardashian, quien en los últimos años se ha convertido en una defensora activa de temas relacionados con el sistema de justicia penal de Estados Unidos, como la reforma penitenciaria y las gestiones de clemencia, agregó unas palabras a su comunicado respecto a su experiencia personal.

"Creciendo en L.A., he visto cuán profundamente los inmigrantes están integrados en el tejido de esta ciudad. Son nuestros vecinos, amigos, compañeros de clase y trabajo, y familiares", añadió.

Abogados denuncian condiciones inhumanas en redadas en Los Ángeles

Abogados y organizaciones como el Centro de Defensores Legales para Inmigrantes (ImmDef, por sus siglas en inglés) han denunciado condiciones deplorables en la detención de familias inmigrantes en Los Ángeles. Indican falta de camas, ropa, atención médica oportuna y, en algunos casos, deportaciones sin audiencias judiciales.

Yliana Johansen-Méndez, directora de programas de Immdef indicó que los detenidos no cuentan con ventilación directa y que se tuvieron que armar tiendas de campaña en exteriores del centro de detención, mismas que no contaban con camas ni duchas. Además, recalcó que “como en estas instalaciones se alojaban principalmente hombres, no contaban con alojamientos separados para familias ni para mujeres”.