Tragedia en México. Alison Montaño Guerrero, quien había sido coronada a sus 21 años como Señorita Teocaltiche 2025 el pasado 30 de octubre, falleció junto a su pareja en un accidente automovilístico ocurrido en una carretera rumbo a Jalostotitlán. La noticia conmocionó a la comunidad, que apenas comenzaba a celebrar el nuevo camino de una reina de belleza que representaba con orgullo a su tierra.

La Administración Municipal de Teocaltiche confirmó el fallecimiento a través de un comunicado oficial el 7 de noviembre, en el que se expresó dolor por la pérdida de una joven a la que describieron como "ejemplar, portadora de grandes valores".

El trágico accidente ocurrió el viernes 7 de noviembre, alrededor del mediodía, en el kilómetro 27 de la carretera Jalostotitlán–Teocaltiche. Alison Montaño Guerrero, de 21 años, viajaba en un vehículo compacto rojo junto a su novio, Jesús Eduardo Severiano García, cuando colisionaron de frente contra un camión de carga que iba en sentido contrario. Ambos fallecieron en el lugar del impacto, según confirmaron las autoridades locales.

Hasta el momento, no se ha determinado con precisión qué originó el choque. La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. El percance ha generado un profundo pesar en la región, no solo por la juventud de las víctimas, sino por el simbolismo que representaba Alison como una figura pública recién elegida.

¿Quién fue Alison Montaño, reina de belleza mexicana que murió en trágico accidente con su novio?

Alison Montaño no solo era la Señorita Teocaltiche 2025: también era estudiante de Psicología y Educación y una joven comprometida con los suyos. Su coronación, celebrada apenas una semana antes del accidente, fue recibida con entusiasmo por los habitantes del municipio, quienes destacaron su carisma, simpatía y amor por las tradiciones locales.

El Gobierno Municipal lamentó públicamente la pérdida. "Recordaremos siempre a nuestra reina como un símbolo de la nobleza y la belleza de nuestro pueblo", señaló el comunicado. La comunidad de Teocaltiche ha organizado homenajes espontáneos en su memoria, mientras se espera que en los próximos días se realice un acto oficial en honor a su memoria.