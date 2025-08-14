HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?
¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?     ¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?     ¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?     
Música

Megadeth anuncia su retiro con un nuevo álbum y una gira final: "Hemos hecho algo juntos que nunca volverá a suceder"

El líder y vocalista de la banda, Dave Mustaine, anunció la despedida de la banda con una gira mundial y un último álbum, que marcará el fin del grupo tras más de 40 años de carrera.

La icónica banda de thrash metal anunció su despedida como grupo, con una gira y un último álbum
La icónica banda de thrash metal anunció su despedida como grupo, con una gira y un último álbum | Foto: Composición LR / Megadeth.com/ Facebook

Dave Mustaine, líder y fundador de Megadeth, anunció que la banda se despedirá de los escenarios con una gira mundial y un último álbum. El anuncio se hizo por medio de un anuncio y un video publicados en redes sociales, Los fanáticos del grupo se sorprendieron al conocer la noticia, lamentando que tomaran esta decisión de terminar con la carrera de la banda.

En el video, se puede ver a ‘Vic Rattlehead’, la icónica mascota de la banda, hablando por primera vez. Acompañado por un comunicado de su vocalista, el grupo decidió anunciar su despedida de esta forma, enfatizando que el próximo año podrán ver estos proyectos. “Hemos hecho algo juntos que es realmente maravilloso y probablemente nunca vuelva a suceder”, dice Mustaine en la publicación hecha en su página oficial.

PUEDES VER: ¿Qué causó la muerte de Ozzy Osbourne? La verdad detrás del fallecimiento del ícono de Black Sabbath

lr.pe

¿Cómo Megadeth anunció su despedida?

El anuncio de la despedida de la banda se hizo mediante su página web oficial, donde suelen publicar de manera más directa para sus fans, que se denominan Cyber Army. Lo primero que se ve es un comunicado, firmado por Mustaine. "Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea accidental o intencionalmente. La mayoría no logran despedirse en sus propios términos, y en esa situación me encuentro ahora mismo" inicia la publicación.

"Estamos deseando que escuchen este álbum y nos vean de gira. No se enojen, no estén tristes, alégrense por todos nosotros, vengan a celebrar conmigo estos próximos años" continúa el estamento. Más abajo, se dejó un video protagonizado por 'Vic Rattlehead’, mascota de la banda y personaje recurrente en las portadas de sus discos

En el 2010, Dave Mustaine (Megadeth) y James Hetflied (Metallica) tocaron juntos otra vez en el concierto 'The Big 4'. Foto: YouTube: Metallica

En el 2010, Dave Mustaine (Megadeth) y James Hetflied (Metallica) tocaron juntos otra vez en el concierto 'The Big 4'. Foto: YouTube: Metallica

PUEDES VER: HammerFall regresa a Lima este 2025: entradas, fecha y lugar del concierto de la banda sueca

lr.pe

La historia e influencia de Megadeth en la música

Megadeth es una de las bandas vigentes más importantes del planeta. Fue fundada en 1983, cuando David Mustaine fue expulsado de Metallica por mal comportamiento. Desde entonces, se convirtieron en íconos del thrash metal, considerados como uno de los grupos que creó y definió el género.

A lo largo de sus más de 40 años de historia, han sacado más de 10 álbumes de estudio, más de 200 canciones y cuentan con más de 1000 presentaciones. Asimismo, los integrantes fueron cambiando a lo largo de los años, siendo su alineación actual David Mustaine (Vocalista), Teemu Mäntysaari (Guitarra), James Lomenzo (Bajo) y Dirk Verbeuren (Batería).

Notas relacionadas
HammerFall regresa a Lima este 2025: entradas, fecha y lugar del concierto de la banda sueca

HammerFall regresa a Lima este 2025: entradas, fecha y lugar del concierto de la banda sueca

LEER MÁS
El metal más caro de la Tierra superó hasta 10 veces el precio del oro y se produce en países de Sudamérica

El metal más caro de la Tierra superó hasta 10 veces el precio del oro y se produce en países de Sudamérica

LEER MÁS
El heavy metal está de luto: falleció Paul Di'Anno, el vocalista original de Iron Maiden

El heavy metal está de luto: falleció Paul Di'Anno, el vocalista original de Iron Maiden

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Oscar Nieves celebra 50 años de carrera con un gran concierto salsero

Oscar Nieves celebra 50 años de carrera con un gran concierto salsero

LEER MÁS
Vanguardia y tradición: Celso Garrido-Lecca (1926-2025)

Vanguardia y tradición: Celso Garrido-Lecca (1926-2025)

LEER MÁS
Encuentro cumbre de talentos peruanos en el Gran Teatro Nacional

Encuentro cumbre de talentos peruanos en el Gran Teatro Nacional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Madre confiesa que no pudo dormir para acompañar a su hijo al examen de admisión UNI: “Me he levantado a las 2:00 a.m”

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

Música

Oscar Nieves celebra 50 años de carrera con un gran concierto salsero

Vanguardia y tradición: Celso Garrido-Lecca (1926-2025)

Encuentro cumbre de talentos peruanos en el Gran Teatro Nacional

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota