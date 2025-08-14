La icónica banda de thrash metal anunció su despedida como grupo, con una gira y un último álbum | Foto: Composición LR / Megadeth.com/ Facebook

Dave Mustaine, líder y fundador de Megadeth, anunció que la banda se despedirá de los escenarios con una gira mundial y un último álbum. El anuncio se hizo por medio de un anuncio y un video publicados en redes sociales, Los fanáticos del grupo se sorprendieron al conocer la noticia, lamentando que tomaran esta decisión de terminar con la carrera de la banda.

En el video, se puede ver a ‘Vic Rattlehead’, la icónica mascota de la banda, hablando por primera vez. Acompañado por un comunicado de su vocalista, el grupo decidió anunciar su despedida de esta forma, enfatizando que el próximo año podrán ver estos proyectos. “Hemos hecho algo juntos que es realmente maravilloso y probablemente nunca vuelva a suceder”, dice Mustaine en la publicación hecha en su página oficial.

¿Cómo Megadeth anunció su despedida?

El anuncio de la despedida de la banda se hizo mediante su página web oficial, donde suelen publicar de manera más directa para sus fans, que se denominan Cyber Army. Lo primero que se ve es un comunicado, firmado por Mustaine. "Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea accidental o intencionalmente. La mayoría no logran despedirse en sus propios términos, y en esa situación me encuentro ahora mismo" inicia la publicación.

"Estamos deseando que escuchen este álbum y nos vean de gira. No se enojen, no estén tristes, alégrense por todos nosotros, vengan a celebrar conmigo estos próximos años" continúa el estamento. Más abajo, se dejó un video protagonizado por 'Vic Rattlehead’, mascota de la banda y personaje recurrente en las portadas de sus discos

La historia e influencia de Megadeth en la música

Megadeth es una de las bandas vigentes más importantes del planeta. Fue fundada en 1983, cuando David Mustaine fue expulsado de Metallica por mal comportamiento. Desde entonces, se convirtieron en íconos del thrash metal, considerados como uno de los grupos que creó y definió el género.

A lo largo de sus más de 40 años de historia, han sacado más de 10 álbumes de estudio, más de 200 canciones y cuentan con más de 1000 presentaciones. Asimismo, los integrantes fueron cambiando a lo largo de los años, siendo su alineación actual David Mustaine (Vocalista), Teemu Mäntysaari (Guitarra), James Lomenzo (Bajo) y Dirk Verbeuren (Batería).