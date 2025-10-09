Los tiktokers Valentino Palacios y Josi Martínez causaron revuelo en redes sociales luego de mostrar, en tono de broma, el camerino que les asignaron en el programa ‘Esto es guerra’ de América TV. A través de sus redes sociales, los influencers compartieron un clip en el que evidencian las condiciones del lugar. En la grabación, ambos hicieron un llamado directo al productor del reality, Peter Fajardo, para que mejore las condiciones de su espacio.

Valentino Palacios y Josi Martínez bromean sobre mejoras en su camerino de 'Esto es guerra'

En el video compartido, los creadores de contenido mostraron que en su camerino tienen una banca de plástico. A modo de broma, pidieron que se les acondicione mejor el ambiente, que se les dé un mobiliario más cómodo y que se pinte el lugar de acuerdo a su preferencia.

Mientras grababan, Valentino expresó entre risas: "¿Qué es esto, una construcción?", generando miles de reacciones en TikTok. Por su parte, Josi Martínez replicó el pedido. Como era de esperarse, el clip en redes sociales generó opiniones divididas.

Valentino fue contratado por 'EEG' y sufrió caída

Hace algunas semanas, Valentino protagonizó una aparatosa caída durante una competencia en el programa, mientras se enfrentaba al también influencer Gerardo Pe. Ambos vivieron su primer duelo en el set, pero Valentino no imaginó que terminaría de cara en el suelo.

Todo ocurrió luego de colocar los palos en una estructura que debían escalar para recoger un banderín. Al bajar para tocar la campana, tropezó con sus propios pies y cayó aparatosamente. Aunque fue rápidamente auxiliado por sus compañeros, la escena provocó muchas risas en el set y en redes sociales.