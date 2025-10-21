Entradas Kali Uchis en Perú 2026: a qué hora inicia la preventa 'The Sincerely, Tour' y cómo comprar entradas en Teleticket

Kali Uchis se presenta en Lima el 15 de febrero de 2026. | Foto: Live Nation

Kali Uchis se presenta en Lima el 15 de febrero de 2026. | Foto: Live Nation

La espera termina pronto. Kali Uchis, una de las voces más influyentes del pop y R&B contemporáneo, confirmó su primer concierto en Perú como parte de su gira internacional 'The Sincerely, Tour'. La artista estadounidense-colombiana se presentará el domingo 15 de febrero de 2026 en Costa 21, en lo que promete ser uno de los espectáculos más esperados del verano limeño.

Con éxitos como 'Telepatía' y 'Moonlight', la cantante ha conquistado escenarios de todo el mundo y ahora prepara una puesta en escena visualmente impactante para su debut en Lima. La preventa de entradas arranca este miércoles 22 de octubre a través de Teleticket, y los fanáticos ya se preparan para asegurar su lugar en el show.

¿A qué hora inicia la preventa para ver a Kali Uchis en Perú?

La preventa de Kali Uchis en Perú para clientes BBVA comenzará este miércoles 22 de octubre a las 10.00 a. m. y se extenderá hasta las 11.59 p. m. del jueves 23 de octubre. Durante este periodo, los usuarios del banco tendrán prioridad para adquirir sus entradas a través de la plataforma oficial de Teleticket. La venta regular se abrirá el viernes 24 de octubre para el público en general.

Es importante destacar que los precios de la preventa y la venta regular serán los mismos, por lo que el beneficio principal de la preventa es el acceso anticipado. El concierto se realizará en Costa 21, ubicado en la Costa Verde de Lima, un espacio que ha albergado algunos de los shows más grandes del país en los últimos años.

¿Cómo comprar entradas para Kali Uchis en Teleticket?

Los boletos estarán disponibles exclusivamente a través de la web oficial de Teleticket: teleticket.com.pe/kali-uchis. Para acceder a la preventa BBVA, los usuarios deberán iniciar sesión con su cuenta vinculada, digitar los números de su tarjeta solicitados y seguir los pasos indicados en la plataforma. Se recomienda tener los datos actualizados y la tarjeta habilitada para compras online antes de realizar la compra.

Una vez abierta la venta general, cualquier usuario podrá ingresar al sitio, seleccionar la zona deseada y adquirir sus entradas (como máximo 6). Teleticket permite pagos con tarjetas de crédito y débito, y ofrece confirmación inmediata por correo electrónico.

¿Cuáles son los precios y zonas disponibles para Kali Uchis en Perú 2026?

La organización ha confirmado tres zonas para el concierto de Kali Uchis en Lima 2026: Platinum, VIP y Conadis. Los precios oficiales son los siguientes:

Platinum: S/368

S/368 VIP: S/184

S/184 Conadis: S/304

Zonas del concierto de Kali Uchis en Perú. Foto: Live Nation

Estos precios aplican tanto para la preventa como para la venta regular. La zona Platinum ofrecerá la mejor ubicación frente al escenario, mientras que VIP contará con una vista privilegiada y acceso general. La zona Conadis está destinada a personas con discapacidad, en cumplimiento de la normativa vigente, y se encuentra dentro de Platinum.