A pesar de que Santiago Suárez es una figura de Canal 4, las conductoras de ‘América hoy’ expresaron su indignación contra el actor, no solo por la grave denuncia que pesa contra él por supuestamente haber agredido sexualmente a una joven estadounidense el fin de semana pasado, sino también por la respuesta que dio cuando le preguntaron sobre la fuerte acusación que tiene delito de cárcel.



Ethel Pozo se molesta con Santiago Suárez



Este jueves 17 de octubre, la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, se ofuscó contra Santiago Suárez por escudarse con América Televisión para no esclarecer los hechos. En vez de revelar qué pasó realmente con la extranjera, el conductor de ‘Domingos de fiesta’ sostuvo que sus abogados se encargarán del tema.



“Inconcebible su respuesta. Santiago Suárez, se te está diciendo que eres un monstruo, que has violado a una mujer. Hemos leído el parte policial y tú respondes que tu abogado lo va a decir. ¿Por qué no sales a decir tu verdad, si concibes que eso es falso?”, dijo una indignada Ethel Pozo, quien contó con el respaldo de Janet Barboza, Brunella Horna y Leysi Suárez.

Ethel Pozo asegura que el parte policial de la denuncia contra Santiago Suárez es terrible. Foto: captura/América Hoy

“Vienes de una mujer, se está diciendo que has violentado a una de nosotras (...) No puedo entender hacia dónde vas, no te estás poniendo en los zapatos de la víctima, que está diciendo que ha sido agredida sexualmente y el parte policial es terrible. Se nos escarapela el cuerpo al pensar que podría ser una de nosotras o de nuestras hijas”, añadió Pozo.



Conductoras de ‘América hoy’ en contra Santiago Suárez



Leysi Suárez, conductora invitada de ‘América hoy’, se sumó a las críticas en contra de Santiago Suárez por no aclarar los hechos ante la denuncia que se hizo pública en el programa de Magaly Medina. “Nos ha caído como un balde de agua fría y nos podemos en los zapatos de la víctima, que es una chica que no domina bien el idioma. Es penoso, esperamos que se esclarezca todo”.



Janet Barboza también fue dura con sus palabras “Sin duda, inadmisible e inaceptable la respuesta de Santiago. Incluso, cuando otro programa se acerca a preguntarle sobre esta grave denuncia, él se excusa diciendo que no va a declarar porque trabaja para América Televisión. No es verdad”, manifestó. "Si es culpable, lo queremos ver encerrado", agregó.

Por su parte, Brunella Horna no cree en la inocencia de Santiago Suárez. Según la esposa de Richard Acuña, el parte policial es irrefutable. “Es terrible para la víctima. No solo son dichos, la víctima ha pasado por médico legista y sí ha sido violentada. No es una denuncia falsa”, dijo.



¿Qué dijo Santiago Suárez sobre la denuncia por violencia sexual en su contra?



Tras la difusión de una grave denuncia de abuso sexual contra el actor Santiago Suárez, hecha por una joven extranjera en el programa de Magaly Medina, una reportera de 'América hoy' se contactó en exclusiva con el actor para conocer su versión de los hechos.

Santiago Suárez negó las acusaciones y afirmó que sus abogados se encargarán de aclarar la situación. "Disculpa, ahora no puedo declarar, es una denuncia falsa. Mis abogados se van a encargar y todo se va a esclarecer. Eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias", afirmó el actor.