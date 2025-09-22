HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025
Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025     Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025     Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025     
Entretenimiento

¿Dónde ver los Premios Juventud 2025 gratis online? canales y a qué hora inicia la transmisión en vivo de los ganadores

La edición 2025 de Premios Juventud reunirá a más de 200 artistas en Panamá y podrá verse en vivo por TV y streaming en toda Latinoamérica.

Premios Juventud 2025 se llevará a cabo en Panamá. Foto: difusión
Premios Juventud 2025 se llevará a cabo en Panamá. Foto: difusión

Los Premios Juventud 2025 están cada vez más cerca y prometen convertirse en uno de los eventos más esperados del año para la música latina. La ceremonia se realizará este jueves 25 de septiembre desde Panamá y reunirá a más de 200 artistas en competencia dentro de 41 categorías, que incluyen los apartados Musical, TV & Streaming y Digital/Social. Como en cada edición, será el público quien elija a los ganadores.

La 22ª entrega de Premios Juventud contará con la conducción de Ximena Córdoba, Luciana Sismondi, Carlos Arenas y Marie Claire. El evento se transmitirá en vivo a través de varios canales de televisión y plataformas digitales, para que los seguidores puedan conocer a los ganadores en tiempo real y disfrutar de los shows musicales.

TE RECOMENDAMOS

Conoce a tu ARCÁNGEL PROTECTOR junto a SOFÍA ARANCIBIA y JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Laura Pausini en Lima 2026: fecha, lugar y cómo comprar entradas para su concierto

¿A qué hora ver los Premios Juventud 2025 en vivo?

La transmisión oficial de los Premios Juventud 2025 iniciará a las 4:00 p. m. (hora local de Panamá) a través de Telemetro y RPC, y también se podrá ver online en el portal web Telemetro.com y en el canal de YouTube de La Mordida. Además, en otros países de Latinoamérica, la gala podrá seguirse en los siguientes horarios:

  • Premios Juventud 2025 en vivo en México (Canal 5 y ViX): 5:00 p. m.
  • Premios Juventud 2025 en vivo en Perú, Colombia y Ecuador: 5:00 p. m.
  • Premios Juventud 2025 en vivo en Bolivia y Venezuela: 6:00 p. m.
  • Premios Juventud 2025 en vivo en Chile, Paraguay y Argentina: 7:00 p. m.
Canales para ver Premios Juventud. Foto: Instagram

Canales para ver Premios Juventud. Foto: Instagram

PUEDES VER: Pablo Alborán en Lima 2026: fecha confirmada, lugar del concierto y entradas

lr.pe

Canales para ver la transmisión y conocer a los ganadores

La edición 2025 de los Premios Juventud será accesible a través de televisión abierta y plataformas digitales. Aquí te dejamos la lista oficial de canales y medios que transmitirán la ceremonia:

  • Panamá: Telemetro y RPC (desde las 4:00 p. m.)
  • Latinoamérica: Canal 5 y ViX (desde las 5:00 p. m.)
  • Streaming online: Telemetro.com y YouTube (La Mordida)
Notas relacionadas
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Tom Holland sufre accidente durante escena de ‘Spiderman 4’, según ‘The Sun’

Tom Holland sufre accidente durante escena de ‘Spiderman 4’, según ‘The Sun’

LEER MÁS
¡Daddy Yankee está en Lima!: el máximo exponente del reggaetón sorprende al ser visto en la capital de Perú junto a fans

¡Daddy Yankee está en Lima!: el máximo exponente del reggaetón sorprende al ser visto en la capital de Perú junto a fans

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere conductora de TV Débora Estrella en accidente aéreo: muestran última foto que tomó la mexicana de 43 años

Muere conductora de TV Débora Estrella en accidente aéreo: muestran última foto que tomó la mexicana de 43 años

LEER MÁS
Cachaza le responde fuerte a Rafael Cardozo tras acusarla de quedarse con todos sus terrenos: "No éramos casados"

Cachaza le responde fuerte a Rafael Cardozo tras acusarla de quedarse con todos sus terrenos: "No éramos casados"

LEER MÁS
La exactriz de 'Al fondo hay sitio' que colaboró con Dua Lipa y brilla llevando su arte por el mundo

La exactriz de 'Al fondo hay sitio' que colaboró con Dua Lipa y brilla llevando su arte por el mundo

LEER MÁS
El peruano que se inspiró en La Chola Chabuca y ahora gana S/ 1.000 animando conciertos folclóricos: “Empezó como un juego”

El peruano que se inspiró en La Chola Chabuca y ahora gana S/ 1.000 animando conciertos folclóricos: “Empezó como un juego”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

50 frases por el Día de la Primavera en Perú: comparte estos mensajes bonitos el 23 de septiembre vía WhatsApp y Instragram

Donald Trump vincula el paracetamol con el autismo y sugiere a gestantes a dejar de tomarlo, pese a que no hay evidencia científica

¿A qué hora comienza oficialmente hoy la primavera 2025 en Perú, según Senamhi?

Entretenimiento

“Hacer música andina en el Perú no es fácil”: Ronny Manchego, autor de la canción “Te vas y no volverás” que interpreta Corazón Serrano

Tom Holland sufre accidente durante escena de ‘Spiderman 4’, según ‘The Sun’

Muere conductora de TV Débora Estrella en accidente aéreo: muestran última foto que tomó la mexicana de 43 años

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Dina Boluarte no reconoce abusos de la PNP y asegura que no asumirá culpa por muertes en protestas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota