¿Dónde ver los Premios Juventud 2025 gratis online? canales y a qué hora inicia la transmisión en vivo de los ganadores

Los Premios Juventud 2025 están cada vez más cerca y prometen convertirse en uno de los eventos más esperados del año para la música latina. La ceremonia se realizará este jueves 25 de septiembre desde Panamá y reunirá a más de 200 artistas en competencia dentro de 41 categorías, que incluyen los apartados Musical, TV & Streaming y Digital/Social. Como en cada edición, será el público quien elija a los ganadores.

La 22ª entrega de Premios Juventud contará con la conducción de Ximena Córdoba, Luciana Sismondi, Carlos Arenas y Marie Claire. El evento se transmitirá en vivo a través de varios canales de televisión y plataformas digitales, para que los seguidores puedan conocer a los ganadores en tiempo real y disfrutar de los shows musicales.

¿A qué hora ver los Premios Juventud 2025 en vivo?

La transmisión oficial de los Premios Juventud 2025 iniciará a las 4:00 p. m. (hora local de Panamá) a través de Telemetro y RPC, y también se podrá ver online en el portal web Telemetro.com y en el canal de YouTube de La Mordida. Además, en otros países de Latinoamérica, la gala podrá seguirse en los siguientes horarios:

Premios Juventud 2025 en vivo en México (Canal 5 y ViX): 5:00 p. m.

Premios Juventud 2025 en vivo en Perú, Colombia y Ecuador: 5:00 p. m.

Premios Juventud 2025 en vivo en Bolivia y Venezuela: 6:00 p. m.

Premios Juventud 2025 en vivo en Chile, Paraguay y Argentina: 7:00 p. m.

Canales para ver Premios Juventud. Foto: Instagram

Canales para ver la transmisión y conocer a los ganadores

La edición 2025 de los Premios Juventud será accesible a través de televisión abierta y plataformas digitales. Aquí te dejamos la lista oficial de canales y medios que transmitirán la ceremonia: