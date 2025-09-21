HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Néstor Villanueva hoy en 'EVDLV': sigue sus confesiones EN VIVO
Néstor Villanueva hoy en 'EVDLV': sigue sus confesiones EN VIVO      Néstor Villanueva hoy en 'EVDLV': sigue sus confesiones EN VIVO      Néstor Villanueva hoy en 'EVDLV': sigue sus confesiones EN VIVO      
Entretenimiento

Tom Holland es llevado de emergencia tras sufrir fuerte caída durante escena de ‘Spiderman 4’, según ‘The Sun’

El famoso actor británico Tom Holland sufrió un golpe en la cabeza en plenas grabaciones de la película Spider-Man: Brand New Day. Las grabaciones se retrasarían. 

Tom Holland sufrió accidente en plena grabación de Spiderman 4. Foto: Marvel
Tom Holland sufrió accidente en plena grabación de Spiderman 4. Foto: Marvel | Marvel

El actor británico Tom Holland fue hospitalizado de emergencia tras sufrir una conmoción cerebral leve durante el rodaje de Spider-Man: Brand New Day. El accidente ocurrió en los Estudios Leavesden, en Watford, donde se desarrolla gran parte de la filmación, reportó The Sun.

De acuerdo con reportes cercanos a la producción, Holland se golpeó la cabeza tras una caída inesperada mientras realizaba una escena de acción. Aunque en un principio se pensó que era una lesión menor, el equipo decidió trasladarlo al hospital por precaución.

TE RECOMENDAMOS

LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

PUEDES VER: 'Spiderman: Brand New Day': Tom Holland revela primeros vistazos exclusivos del rodaje de la película del Hombre Araña

lr.pe

¿Cuáles el estado de salud de Tom Holland?

Los médicos confirmaron que se trataba de una conmoción cerebral, pero descartaron lesiones más graves. Aun así, se recomendó reposo absoluto. La producción de la película fue detenida temporalmente mientras se monitorea la recuperación del actor.

El padre de Tom, Dominic Holland, comentó en un evento benéfico que su hijo “estará fuera del set por un tiempo”, lo que confirma la pausa. Hasta el momento, no se ha informado de una nueva fecha para retomar el rodaje.

Testigos aseguran que Tom intentó asistir a un evento público posterior al accidente, pero se retiró anticipadamente debido al malestar. Su equipo se mantiene en comunicación con los fans, pidiendo respeto y paciencia.

La película Spider-Man: Brand New Day tiene programado su estreno para el 31 de julio de 2026, pero este tipo de accidentes podría afectar el calendario si la recuperación se extiende

Notas relacionadas
'Spiderman: Brand New Day': Tom Holland revela primeros vistazos exclusivos del rodaje de la película del Hombre Araña

'Spiderman: Brand New Day': Tom Holland revela primeros vistazos exclusivos del rodaje de la película del Hombre Araña

LEER MÁS
Tom Holland sorprende con nuevo traje en 'Spider-Man: Brand New Day' y emociona a los fans del MCU

Tom Holland sorprende con nuevo traje en 'Spider-Man: Brand New Day' y emociona a los fans del MCU

LEER MÁS
¿Quién será el próximo 007? Tres jóvenes estrellas encabezan la lista para reemplazar a Daniel Craig en la nueva era de James Bond

¿Quién será el próximo 007? Tres jóvenes estrellas encabezan la lista para reemplazar a Daniel Craig en la nueva era de James Bond

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alejandra Baigorria y exnovia de Said Palao estuvieron juntas en la primera comunión de hija del chico reality

Alejandra Baigorria y exnovia de Said Palao estuvieron juntas en la primera comunión de hija del chico reality

LEER MÁS
Muere famosa conductora de TV Débora Estrella en accidente aéreo: muestran último mensaje de la mexicana de 43 años

Muere famosa conductora de TV Débora Estrella en accidente aéreo: muestran último mensaje de la mexicana de 43 años

LEER MÁS
Salsa Lima Festival 2025 en el Estadio Nacional: lista oficial de cada artistas y horarios por escenario

Salsa Lima Festival 2025 en el Estadio Nacional: lista oficial de cada artistas y horarios por escenario

LEER MÁS
Sentencian a Néstor Villanueva a más de un año de prisión suspendida por agredir a su menor hijo: exesposo de Flor Polo no podrá acercarse a ellos

Sentencian a Néstor Villanueva a más de un año de prisión suspendida por agredir a su menor hijo: exesposo de Flor Polo no podrá acercarse a ellos

LEER MÁS
Laura Pausini en Lima 2026: fecha, lugar y cómo comprar entradas para su concierto

Laura Pausini en Lima 2026: fecha, lugar y cómo comprar entradas para su concierto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Entretenimiento

Pablo Alborán en Lima 2026: fecha confirmada, lugar del concierto y entradas

Susana Baca se conmueve con su nominación a los Latin Grammy 2025, pero deja sentido mensaje: “Están muriendo artistas”

Laura Pausini en Lima 2026: fecha, lugar y cómo comprar entradas para su concierto

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota