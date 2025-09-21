Tom Holland es llevado de emergencia tras sufrir fuerte caída durante escena de ‘Spiderman 4’, según ‘The Sun’

El actor británico Tom Holland fue hospitalizado de emergencia tras sufrir una conmoción cerebral leve durante el rodaje de Spider-Man: Brand New Day. El accidente ocurrió en los Estudios Leavesden, en Watford, donde se desarrolla gran parte de la filmación, reportó The Sun.

De acuerdo con reportes cercanos a la producción, Holland se golpeó la cabeza tras una caída inesperada mientras realizaba una escena de acción. Aunque en un principio se pensó que era una lesión menor, el equipo decidió trasladarlo al hospital por precaución.

¿Cuáles el estado de salud de Tom Holland?

Los médicos confirmaron que se trataba de una conmoción cerebral, pero descartaron lesiones más graves. Aun así, se recomendó reposo absoluto. La producción de la película fue detenida temporalmente mientras se monitorea la recuperación del actor.

El padre de Tom, Dominic Holland, comentó en un evento benéfico que su hijo “estará fuera del set por un tiempo”, lo que confirma la pausa. Hasta el momento, no se ha informado de una nueva fecha para retomar el rodaje.

Testigos aseguran que Tom intentó asistir a un evento público posterior al accidente, pero se retiró anticipadamente debido al malestar. Su equipo se mantiene en comunicación con los fans, pidiendo respeto y paciencia.

La película Spider-Man: Brand New Day tiene programado su estreno para el 31 de julio de 2026, pero este tipo de accidentes podría afectar el calendario si la recuperación se extiende