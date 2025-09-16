El cantautor mexicano se presentará el 7 de noviembre en el Arena 1 de Lima, en el marco de su gira mundial 'Más cerca de ti'. Foto: difusión/captura/Instagram. | Foto: difusión/captura/Instagram.

El cantautor Marco Antonio Solís sorprendió a sus fanáticos peruanos al compartir un emotivo video sobre el país. Además del mensaje que dejó, el ídolo mexicano impactó con el video animado, donde se puede apreciar paisajes y lugares emblemáticos del Perú como Machu Picchu, nuestras tres regiones naturales y algunos de nuestros bailes tradicionales.



El emotivo video compartido en las redes sociales de Marco Antonio Solís se da semanas antes del concierto que ofrecerá en Perú. De esa manera, el mexicano confirmó lo feliz que se encuentra porque muy pronto se reencontrará con el público de Lima en el único espectáculo que ofrecerá este viernes 7 de noviembre en el Arena 1 de la Costa Verde, como parte de su gira mundial ‘Más cerca de ti’.

“Hermanitos queridos de Perú, me llena de emoción y se me agranda el corazón de saber que dentro de muy pocas semanas estaré en su bellísima tierra disfrutando su deliciosa comida, sus increíbles paisajes, pero sobre todo la calidez y el amor que hay en sus corazones. ¡La gira ‘Más cerca ce ti’ llega ya al Perú y estoy feliz por ello! ¡Muy pronto estaremos muy cerca!”, señala en su Instagram.

Marco Antonio Solís manda mensaje a los peruanos



Junto al video, expresó: “¿Qué tal, hermanitos? Yo soy Marco Antonio Solís y me da muchísimo gusto regresar a Lima, Perú. Los espero. Vamos a celebrar la vida a través de la música de este servidor con todo el amor. Un abrazo grande de su amigo Marco Antonio Solís. Nos vemos 07/11, Arena 1”.



Con una trayectoria que supera los 40 millones de discos vendidos y más de 10 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, además de haber sido galardonado con cinco Latin Grammy, Marco Antonio Solís se mantiene como uno de los artistas más queridos por el público peruano, que siempre llena cada uno de sus conciertos en el país. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.