HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     
Entretenimiento

Marco Antonio Solís sorprende al publicar emotiva animación sobre el Perú en sus redes: “Vamos a celebrar la vida”

Marco Antonio Solís emocionó a sus seguidores en Perú con un video sobre paisajes emblemáticos del país, como Machu Picchu, previo a su concierto.

El cantautor mexicano se presentará el 7 de noviembre en el Arena 1 de Lima, en el marco de su gira mundial 'Más cerca de ti'. Foto: difusión/captura/Instagram.
El cantautor mexicano se presentará el 7 de noviembre en el Arena 1 de Lima, en el marco de su gira mundial 'Más cerca de ti'. Foto: difusión/captura/Instagram. | Foto: difusión/captura/Instagram.

El cantautor Marco Antonio Solís sorprendió a sus fanáticos peruanos al compartir un emotivo video sobre el país. Además del mensaje que dejó, el ídolo mexicano impactó con el video animado, donde se puede apreciar paisajes y lugares emblemáticos del Perú como Machu Picchu, nuestras tres regiones naturales y algunos de nuestros bailes tradicionales.

El emotivo video compartido en las redes sociales de Marco Antonio Solís se da semanas antes del concierto que ofrecerá en Perú. De esa manera, el mexicano confirmó lo feliz que se encuentra porque muy pronto se reencontrará con el público de Lima en el único espectáculo que ofrecerá este viernes 7 de noviembre en el Arena 1 de la Costa Verde, como parte de su gira mundial ‘Más cerca de ti’.

“Hermanitos queridos de Perú, me llena de emoción y se me agranda el corazón de saber que dentro de muy pocas semanas estaré en su bellísima tierra disfrutando su deliciosa comida, sus increíbles paisajes, pero sobre todo la calidez y el amor que hay en sus corazones. ¡La gira ‘Más cerca ce ti’ llega ya al Perú y estoy feliz por ello! ¡Muy pronto estaremos muy cerca!”, señala en su Instagram.

PUEDES VER: Il Divo, el cuarteto de ópera más famoso del mundo, promete un concierto inolvidable en Lima: 'Vamos a darlo todo'

lr.pe

Marco Antonio Solís manda mensaje a los peruanos

Junto al video, expresó: “¿Qué tal, hermanitos? Yo soy Marco Antonio Solís y me da muchísimo gusto regresar a Lima, Perú. Los espero. Vamos a celebrar la vida a través de la música de este servidor con todo el amor. Un abrazo grande de su amigo Marco Antonio Solís. Nos vemos 07/11, Arena 1”.

Con una trayectoria que supera los 40 millones de discos vendidos y más de 10 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, además de haber sido galardonado con cinco Latin Grammy, Marco Antonio Solís se mantiene como uno de los artistas más queridos por el público peruano, que siempre llena cada uno de sus conciertos en el país. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

Las entradas para este esperado evento se podrán comprar a través de Ticketmaster. Foto: difusión

Las entradas para este esperado evento se podrán comprar a través de Ticketmaster. Foto: difusión

Notas relacionadas
¡50 años de historia! Agrupación Sonido 2000 celebrará su aniversario por todo lo alto con Pamela Franco, El Lobo y más artistas

¡50 años de historia! Agrupación Sonido 2000 celebrará su aniversario por todo lo alto con Pamela Franco, El Lobo y más artistas

LEER MÁS
Alejandro Sanz en Lima 2026: precios de entradas, zonas y venta por Teleticket HOY martes 16 de septiembre

Alejandro Sanz en Lima 2026: precios de entradas, zonas y venta por Teleticket HOY martes 16 de septiembre

LEER MÁS
Laura Pausini en Lima 2026: fecha del concierto, lugar y venta de entradas

Laura Pausini en Lima 2026: fecha del concierto, lugar y venta de entradas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alejandra Baigorria y exnovia de Said Palao estuvieron juntas en la primera comunión de hija del chico reality

Alejandra Baigorria y exnovia de Said Palao estuvieron juntas en la primera comunión de hija del chico reality

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Hija mayor de Pamela López se luce con misterioso galán en boda y usuarios reaccionan: “Es muy guapa como su madre”

Hija mayor de Pamela López se luce con misterioso galán en boda y usuarios reaccionan: “Es muy guapa como su madre”

LEER MÁS
Gisela Valcárcel sorprende al revelar en vivo la fuerte suma de dinero que donó a la Teletón: “Es lo menos que podía hacer”

Gisela Valcárcel sorprende al revelar en vivo la fuerte suma de dinero que donó a la Teletón: “Es lo menos que podía hacer”

LEER MÁS
Laura Pausini en Lima 2026: fecha del concierto, lugar y venta de entradas

Laura Pausini en Lima 2026: fecha del concierto, lugar y venta de entradas

LEER MÁS
Muere el actor Robert Redford, el inolvidable Hubbell de 'The Way We Were', a los 89 años

Muere el actor Robert Redford, el inolvidable Hubbell de 'The Way We Were', a los 89 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Olympique Marsella: dónde ver el debut merengue por Champions League 2025/26 EN VIVO

Sorteo de la Kábala EN VIVO este martes 16 de septiembre: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores se prepara para su primer concierto en Lima: "Celebrar nuestros logros"

Entretenimiento

La película de Robert Redford aprobada por agentes del FBI y la CIA por precisar el espionaje en la vida real: ¿dónde la puedo ver?

Alejandro Sanz en Lima 2026: precios de entradas, zonas y venta por Teleticket HOY martes 16 de septiembre

Muere el actor Robert Redford, el inolvidable Hubbell de 'The Way We Were', a los 89 años

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota