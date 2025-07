¿Quién es Tia Blanco, la esposa de origen latino de Brody Jenner, hermano de Kylie y Kendall?

El hijo menor de Caitlyn Jenner, Brody, se casó con la surfista puertorriqueña Tia Blanco el pasado sábado 12 de julio, según el portal de noticias TMZ. La ceremonia tuvo lugar en la casa de Linda Thompson, madre del hombre, en Malibú. Se cree que asistieron alrededor de 70 personas, incluido su padre.

Conoce un poco más de Tía Blanco, la surfista de 28 años que se ganó el corazón de Brody Jenner y un lugar en el famosísimo clan Kardashian. Este es el segundo matrimonio del menor de los Jenner, tras divorciarse de Kaitlynn Carter en el 2019 y terminar su relación con Josie Canseco.

¿Quién es Tia Blanco, la nueva integrante de la familia Jenner?

Su nombre real es Tiarah Blanco. Nació en Puerto Rico en 1997, pero se mudó desde muy niña a Hawaii, donde aprendió el deporte que se convertiría en su pasión: el surf. A sus 16 años, logró entrar al equipo de Surfing America y fue certificada por la National Scholastic Surfing Association, siendo la más joven en lograr la clasificación.

Como su ahora esposo, ella participó en dos reality shows en Estados Unidos. El primero fue en 2017, en 'The Challenges: Champs vs Pros' de MTV, un spin-off donde atletas competían para recaudar fondos a una organización benéfica. Blanco consiguió $1,000 tras ser eliminada en el cuarto episodio. El otro programa donde estuvo fue 'The Ultimate Surfer', de ABC, en el 2021, donde ganó $100,000 y un puesto en el WSL Championship Tour, una importante competencia de surf.

La pareja decidió compartir las horas antes del parto de Blanco, en un emotivo video publicado en redes sociales. Foto: YouTube: Brody & Tia

¿Cómo es la relación entre Tia Blanco y Brody Jenner?

No está muy claro cómo se conocieron, pero sí que oficializaron su relación en mayo de 2022. Luego de postear unas fotos similares en sus cuentas de Instagram, los rumores de que ambos eran pareja no se hicieron esperar, hasta que confirmaron su relación. Un año después, la pareja ya estaba esperando un bebé, ocasión que Brody Jenner aprovechó para pedirle matrimonio.

Tras tres años de relación y una bebé, la pareja se dio el sí en un evento privado. Tia, que tiene actualmente 28 años, se lleva 13 años con Brody Jenner. La revista People reveló algunas curiosidades más, como que Blanco no ha dejado el surf, aunque sí de manera profesional. Asimismo, fundó Dear Self, una marca de cuidado personal junto a su hermana, Aja, centrada en el cuidado de la piel que está constantemente expuesta al sol y al mar.