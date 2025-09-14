HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Entretenimiento

Owen Cooper se convierte en el actor más joven de la historia en ganar el Emmy

El actor británico de 15 años sorprendió al llevar el Emmy 2025 en la categoría de mejor actor de reparto.

Owen Cooper protagonizó la serie de netflix 'Adolescencia'. Foto: Netflix.
Owen Cooper protagonizó la serie de netflix 'Adolescencia'. Foto: Netflix. | Foto: Captura

El británico Owen Cooper, con solo 15 años, ha hecho historia al convertirse en el actor de reparto más joven en ganar un premio Emmy. Su sorprendente victoria ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento, destacando su talento en una noche llena de emociones y sorpresas.

La ceremonia de los Emmy, que celebra lo mejor de la televisión, fue testigo de un momento memorable cuando Cooper subió al escenario para recibir su galardón. Su triunfo no solo representa un hito personal, sino que también desafía las expectativas sobre la juventud en la actuación, demostrando que el talento no tiene edad.

En un evento donde se reconocieron a intérpretes de renombre, la actuación de Cooper se destacó, llevándolo a superar a actores adultos consagrados. Este logro no solo resalta su habilidad actoral, sino que también abre un nuevo capítulo en la historia de los premios Emmy, donde la juventud y el talento se entrelazan de manera inspiradora.

PUEDES VER: Lista completa de las series de TV nominadas al Emmy 2025: Entérate AQUÍ

lr.pe

Owen Cooper y su fama tras la serie 'Adolescencia'

Desde sus inicios, Owen Cooper ha demostrado ser un talento precoz en el mundo de la actuación. Su dedicación y pasión por el arte dramático lo llevaron a participar en diversas producciones, donde rápidamente se ganó el reconocimiento de críticos y espectadores. Su papel en “Adolescencia” fue el que finalmente lo catapultó a la fama, permitiéndole mostrar su versatilidad y profundidad emocional en la interpretación.

La noche de los Emmy fue un evento lleno de emociones, donde las celebridades se reunieron para celebrar lo mejor de la televisión. La victoria de Cooper fue recibida con aplausos y vítores, no solo por su familia y amigos, sino también por sus compañeros de la industria. Su discurso de aceptación, lleno de gratitud y humildad, resonó en el corazón de todos los presentes, consolidando su lugar como una de las promesas más brillantes del futuro.

Notas relacionadas
Lista completa de las series de TV nominadas al Emmy 2025: Entérate AQUÍ

Lista completa de las series de TV nominadas al Emmy 2025: Entérate AQUÍ

LEER MÁS
Carla Gutiérrez, la cineasta peruana ganadora del Emmy 2025

Carla Gutiérrez, la cineasta peruana ganadora del Emmy 2025

LEER MÁS
Alan Cumming: "'The Traitors' es un experimento sociológico"

Alan Cumming: "'The Traitors' es un experimento sociológico"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exnovia de Said Palao y Alejandra Baigorria estuvieron juntas en importante evento familiar del chico reality

Exnovia de Said Palao y Alejandra Baigorria estuvieron juntas en importante evento familiar del chico reality

LEER MÁS
Dayanita confiesa que no merecía ser condecorada por el Congreso y explica el porqué: “Me estaba portando mal”

Dayanita confiesa que no merecía ser condecorada por el Congreso y explica el porqué: “Me estaba portando mal”

LEER MÁS
‘Peluchín’ cometió infidencia y expuso el sueldo mensual de Christian Cueva en Ecuador tras polémica con Pamela López

‘Peluchín’ cometió infidencia y expuso el sueldo mensual de Christian Cueva en Ecuador tras polémica con Pamela López

LEER MÁS
Gisela Valcárcel sorprende al revelar en vivo la fuerte suma de dinero que donó a la Teletón: “Es lo menos que podía hacer”

Gisela Valcárcel sorprende al revelar en vivo la fuerte suma de dinero que donó a la Teletón: “Es lo menos que podía hacer”

LEER MÁS
¿Qué preguntas que Dayanita responderá en 'El valor de la verdad' hoy?

¿Qué preguntas que Dayanita responderá en 'El valor de la verdad' hoy?

LEER MÁS
Laura Pausini en Lima 2026: fecha oficial, dónde será y cuándo comprar entradas para su concierto en el Arena 1

Laura Pausini en Lima 2026: fecha oficial, dónde será y cuándo comprar entradas para su concierto en el Arena 1

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Entretenimiento

Dayanita en ‘El valor de la verdad’: dónde ver gratis las confesiones de la polémica actriz cómica

Alejandro Sanz en Lima 2026: precio de entradas y cómo comprarlas por Teleticket

Laura Pausini en Lima 2026: fecha, lugar y cuándo comprar entradas para su concierto

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota