“Parece un cementerio”: Fito Páez lanza dura crítica al público en pleno concierto en Lima

El 9 de septiembre, Fito Páez llegó a Lima para presentarse en el escenario de Costa 21, en plena Costa Verde, con la expectativa de reencontrarse con sus fanáticos peruanos en el marco de su gira “Páez Tecknicolor”. Sin embargo, lo que debía ser una velada cargada de emoción y nostalgia terminó convirtiéndose en noticia por un inesperado motivo: la reacción del propio artista ante la tibia respuesta del público.

El músico argentino interrumpió en varias ocasiones su presentación para cuestionar la falta de entusiasmo del público, dejando frases que no pasaron desapercibidas, entre ellas: “Esto parece un cementerio, no una fiesta de rock and roll”.

Fito Páez no se guardó nada y explotó contra fans peruano

Fito Páez deleitó a los asistentes con varios de sus temas más emblemáticos, como “El amor después del amor” y “11 y 6”. Sin embargo, conforme avanzaba la velada, el artista notó una respuesta más fría de lo esperado por parte del público limeño. “Prendé a la gente, por favor”, exclamó desde el escenario, en un intento de despertar mayor entusiasmo colectivo.

En otro pasaje de la noche, el músico añadió con evidente molestia: "A ver si despertamos un poquito, no sé qué está pasando, hay una niebla cósmica que está invadiendo el mundo y los está durmiendo a todos, esto es todo lo contrario, acá se viene a vivir y a gozar”.

La tensión llegó a tal punto que Fito Páez terminó ofreciendo disculpas al público, aunque no sin antes lanzar otra crítica: “Sepan disculpar, parece un cementerio esto, no una fiesta de rock and roll. Lo vamos a solucionar para la próxima vez”.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Al cierre del concierto, el músico buscó suavizar la tensión con un mensaje conciliador: “Salud, dinero y amor para todo el mundo y a despertar que el mundo está vivo”.

