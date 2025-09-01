HOYSuscripcion LR Focus

Chloë Grace Moretz se casó con Kate Harrison tras 7 años de relación: celebraron una boda íntima en París

Según informó Vogue, fue una íntima ceremonia tras comprometerse a inicios de este año, casándose con diseños de Louis Vuitton.

La actriz se caso con su pareja Kate Harrison, tras 7 años de relación y comprometerse a inicios de este año.
La actriz se caso con su pareja Kate Harrison, tras 7 años de relación y comprometerse a inicios de este año. | Foto: Composición LR

La reconocida actriz Chloë Grace Moretz le dio el sí a su pareja Kate Harrison el fin de semana pasado, según reveló la revista Vogue, en París. Las mujeres brindaron una entrevista para el medio mientras se alistaban para la ceremonia, donde compartieron más detalles de su relación, la cual fue muy privada a lo largo de estos 3 años.

La pareja anunció su compromiso en enero de este año, y sorprendieron al mundo con su boda en pleno fin de semana del Día del Trabajo. "Llevamos casi siete años juntos, haciendo esta promesa de una forma nueva, e intercambiando estos votos", comentó la reconocida actriz de Hollywood.

La boda de Chloë Grace Moretz y Kate Harrison

Chloë Grace Moretz es una actriz estadounidense que gozó de mucha popularidad desde niña, ya que inició en papeles infantiles. En el 2018, inició su relación con la fotógrafa estadounidense Kate Harrison, hija del actor Gregory Harrison y la modelo y actriz Randi Oakes. Desde entonces, mantuvieron para ellas detalles de su relación, compartiendo solo fotos en las que se veían juntas.

Para su boda, la actriz de 28 años decidió no seguir el molde tradicional y optó por un vestido azul. Su pareja si mantuvo el color blanco para la ceremonia. Asimismo, la compañía de alta costura, Louis Vuitton, confeccionó sus trajes para la fiesta después de la boda. "Simplemente me siento como yo", comentó Moretz al ver su prenda.

Este fue el vestido diseñado por Louis Vuitton para Kate Harrison para su boda. Foto: Vogue

Este fue el vestido diseñado por Louis Vuitton para Kate Harrison para su boda. Foto: Vogue

¿Quién es Kate Harrison, la esposa de Chloë Grace Moretz?

Kate Harrison tiene actualmente 34 años y es fotógrafa de profesión. Tal cual como su esposa, inició desde muy joven su carrera en el mundo del modelaje. Siguiendo los pasos de su madre, trabajó para marcas como Inez, Jemiol y Land's End. " Llevamos casi siete años juntos, haciendo esta promesa de una manera nueva e intercambiando estos votos. Creo que es importante que nos elijamos mutuamente cada día", comentó Moretz.

Según cuentan en la entrevista, la celebración de su unión matrimonial fue de dos días, lleno de actividades que las esposas aman hacer y que querían compartir con sus seres queridos. Las mujeres han compartido las fotos en sus redes sociales, agradeciendo a los involucrados en su vestimenta, que también significó algo especial para ellas.

