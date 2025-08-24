El hijo de Norman Reedus, estrella de 'The Walking Dead' es acusado de agresión en Nueva York

Mingus Reedus es hijo del actor Norman Reedus, recordado por su papel de Daryl Dixon en el universo de 'The Walking Dead'. El pasado sábado, el joven de 25 años fue arrestado y acusado de participar en un presunto asalto a un departamento en la ciudad de Nueva York. La abogada del acusado insistió en la inocencia de su representado, diciendo que se irían aclarando los hechos con el tiempo.

Según cuentan los agentes locales, ellos respondieron a una llamada de un asalto en curso en Chelsea, Manhattan, donde encontraron a una mujer herida, pero sin amenazar su vida. Reedus hijo es acusado de agresión en tercer grado, agresión imprudente con resultado de lesiones, obstrucción criminal de la respiración, acaso en segundo grado y acoso agravado.

¿Cómo fue el arresto del hijo de Norman Reedus?

Según revelaron autoridades locales, la policía de Nueva York atendió a un llamado de un asalto en curso en Manhattan. Llegaron a las 8:40 de la mañana y, en el lugar, encontraron a una mujer con heridas leves en el cuello y la pierna. Mientras era atendida, las autoridades arrestaban a Mingus Reedus, modelo de 25 años.

Desde un primer momento, Reedus se declaró inocente de lo sucedido, siendo representado por Priya Chaudhry. Después de una audiencia, el juez a cargo liberó a Mingus bajo su propia responsabilidad, sin fijarle una fianza ni ordenar supervisión. "A pesar de lo que el fiscal dijo en el tribunal —que no constituye prueba—, decidieron acusar a Mingus de delitos menores o menos graves" dijo la abogada para NBC News.

Mingus Reedus es modelo, debutando en el 2017 en la pasarela de Tommy Hilfiger. Foto: Instagram.

No sería la primera vez que tendría problemas con la ley

Según E! News, esta no es la primera vez que el hijo del actor tiene problemas con las autoridades. En el 2022, habría llegado a un acuerdo con la fiscalía tras ser acusado de agresión a una mujer durante un evento cultural en la ciudad de Nueva York. Este se trataba del festival de San Genaro en la Pequeña Italia. Según su versión de ese entonces, recopilada por el Daily News, él se encontraba con su pareja y otros dos amigos en una fiesta cuando las mujeres se acercaron a ellos para acosarlos. En un momento lo rodearon, y al intentar ganar distancia levantando su brazo, una de las mujeres resultó herida.

Mingus Reedus es el único hijo de Norman Reedus y Helena Christensen, una modelo y fotógrafa danesa-peruana. El joven pudo debutar en las pasarelas en el 2017, cuando desfiló para Tommy Hilfiger en Londres, para la Semana de la Moda. También pudo posar junto a su madre en una sesión especial para el Día de la Madre para Victoria's Secret.