HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura
Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura     Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura     Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura     
Accidente de bus deja 5 muertos camino a Nueva York
Accidente de bus deja 5 muertos camino a Nueva York     Accidente de bus deja 5 muertos camino a Nueva York     Accidente de bus deja 5 muertos camino a Nueva York     
USA

El hijo de Norman Reedus, estrella de 'The Walking Dead' es acusado de agresión en Nueva York

La policía local detuvo a Mingus Reedus el pasado sábado 23 de agosto, en Nueva York y es acusado de golpear a una mujer.

Mingus Reedus es hijo de Norman Reedus y la fotógrafa danesa-peruana Helena Christense
Mingus Reedus es hijo de Norman Reedus y la fotógrafa danesa-peruana Helena Christense | Foto: Composición LR

Mingus Reedus es hijo del actor Norman Reedus, recordado por su papel de Daryl Dixon en el universo de 'The Walking Dead'. El pasado sábado, el joven de 25 años fue arrestado y acusado de participar en un presunto asalto a un departamento en la ciudad de Nueva York. La abogada del acusado insistió en la inocencia de su representado, diciendo que se irían aclarando los hechos con el tiempo.

Según cuentan los agentes locales, ellos respondieron a una llamada de un asalto en curso en Chelsea, Manhattan, donde encontraron a una mujer herida, pero sin amenazar su vida. Reedus hijo es acusado de agresión en tercer grado, agresión imprudente con resultado de lesiones, obstrucción criminal de la respiración, acaso en segundo grado y acoso agravado.

PUEDES VER: Estudiante peruana revela cómo logró ingresar a una de las mejores universidades de EEUU: “Creé mis propias oportunidades”

lr.pe

¿Cómo fue el arresto del hijo de Norman Reedus?

Según revelaron autoridades locales, la policía de Nueva York atendió a un llamado de un asalto en curso en Manhattan. Llegaron a las 8:40 de la mañana y, en el lugar, encontraron a una mujer con heridas leves en el cuello y la pierna. Mientras era atendida, las autoridades arrestaban a Mingus Reedus, modelo de 25 años.

Desde un primer momento, Reedus se declaró inocente de lo sucedido, siendo representado por Priya Chaudhry. Después de una audiencia, el juez a cargo liberó a Mingus bajo su propia responsabilidad, sin fijarle una fianza ni ordenar supervisión. "A pesar de lo que el fiscal dijo en el tribunal —que no constituye prueba—, decidieron acusar a Mingus de delitos menores o menos graves" dijo la abogada para NBC News.

Mingus Reedus es modelo, debutando en el 2017 en la pasarela de Tommy Hilfiger. Foto: Instagram.

Mingus Reedus es modelo, debutando en el 2017 en la pasarela de Tommy Hilfiger. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Joven promesa del fútbol es deportado de EEUU y logra debutar como profesional en su país: ‘Es el inicio de mi sueño"

lr.pe

No sería la primera vez que tendría problemas con la ley

Según E! News, esta no es la primera vez que el hijo del actor tiene problemas con las autoridades. En el 2022, habría llegado a un acuerdo con la fiscalía tras ser acusado de agresión a una mujer durante un evento cultural en la ciudad de Nueva York. Este se trataba del festival de San Genaro en la Pequeña Italia. Según su versión de ese entonces, recopilada por el Daily News, él se encontraba con su pareja y otros dos amigos en una fiesta cuando las mujeres se acercaron a ellos para acosarlos. En un momento lo rodearon, y al intentar ganar distancia levantando su brazo, una de las mujeres resultó herida.

Mingus Reedus es el único hijo de Norman Reedus y Helena Christensen, una modelo y fotógrafa danesa-peruana. El joven pudo debutar en las pasarelas en el 2017, cuando desfiló para Tommy Hilfiger en Londres, para la Semana de la Moda. También pudo posar junto a su madre en una sesión especial para el Día de la Madre para Victoria's Secret.

Notas relacionadas
Ella es Jasveen Sangha, 'la reina de la ketamina' que se declara culpable de la muerte del actor de 'Friends', Matthew Perry

Ella es Jasveen Sangha, 'la reina de la ketamina' que se declara culpable de la muerte del actor de 'Friends', Matthew Perry

LEER MÁS
¡Juntos de nuevo! Joe Jonas y Demi Lovato sorprenden con canción de 'Camp Rock' 17 años después de su estreno

¡Juntos de nuevo! Joe Jonas y Demi Lovato sorprenden con canción de 'Camp Rock' 17 años después de su estreno

LEER MÁS
¿Qué es la enfermedad de Lyme? El padecimiento que enfrenta Justin Timberlake y cómo se manifiesta en el cuerpo

¿Qué es la enfermedad de Lyme? El padecimiento que enfrenta Justin Timberlake y cómo se manifiesta en el cuerpo

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

LEER MÁS
USCIS no facilitará la Green Card a inmigrantes en EEUU que incumplan estos requisitos básicos en 2025

USCIS no facilitará la Green Card a inmigrantes en EEUU que incumplan estos requisitos básicos en 2025

LEER MÁS
Venezolana estaba por casarse, pero terminó siendo arrestada al salir del trabajo y obligada a firmar su deportación de EEUU

Venezolana estaba por casarse, pero terminó siendo arrestada al salir del trabajo y obligada a firmar su deportación de EEUU

LEER MÁS
Así son las casas chinas 'para armar' que una inmigrante colombiana instaló en Estados Unidos: "Tienen todo"

Así son las casas chinas 'para armar' que una inmigrante colombiana instaló en Estados Unidos: "Tienen todo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

USA

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

USCIS no facilitará la Green Card a inmigrantes en EEUU que incumplan estos requisitos básicos en 2025

Venezolana estaba por casarse, pero terminó siendo arrestada al salir del trabajo y obligada a firmar su deportación de EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota