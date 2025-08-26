HOYSuscripcion LR Focus

Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos
Entretenimiento

El vocalista de Green Day, Billie Joe Armstrong, ya está en Perú: se animó a pasear por el Centro de Lima y tocó la zampoña

Green Day se presentará en el estadio San Marcos de Lima el miércoles 27 de agosto. El anuncio ha generado gran expectativa entre sus seguidoras y seguidores peruanos por lo que será el desarrollo del concierto.

Billie Joe Armstrong caminó por las calles del Centro de Lima y muchos seguidores se le acercaron para pedirle autógrafos.
Billie Joe Armstrong caminó por las calles del Centro de Lima y muchos seguidores se le acercaron para pedirle autógrafos. | Foto: Composición LR/ TikTok

El miércoles 27 de agosto, el estadio San Marcos será escenario de uno de los conciertos más esperados por muchas personas en el Perú: Green Day se presentará en el recinto deportivo de la Decana de América y se espera un ambiente lleno de energía y buenas vibras. La llegada de la banda estadounidense forma parte de su gira por Latinoamérica, que también incluye ciudades como Asunción, Bogotá, São Paulo, entre otras.

Curiosamente, el vocalista de la banda musical, Billie Joe Armstrong, paseó por el Centro de Lima el martes 26 de agosto y sorprendió a sus seguidoras y seguidores más fieles. Algunas personas recibieron firmas en los brazos por parte del cantante estadounidense, quien incluso tocó la zampoña ante la mirada atónita de sus fans.

PUEDES VER: Green Day en Perú 2025: fecha del concierto, precio de entradas y cómo comprarlas en Ticketmaster

lr.pe

¿Qué lugares visitó Billie Joe Armstrong en Perú?

Durante su llegada a la capital, el músico recorrió el Museo Convento San Francisco y sus catacumbas. Esta visita ha generado gran expectativa, ya que también se celebran los 30 años de su famoso disco 'Dookie'. La banda estadounidense tendrá como teloneros en su concierto al grupo británico Bad Nerves.

Esta no es la primera vez que Green Day se presenta en el Perú. El 26 de octubre del 2010, la banda estadounidense ofreció un concierto en el estadio San Marcos como parte de su gira '21st Century Breakdown World Tour'.

