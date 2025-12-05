Eduardo Manzano, comediante histórico, integrante del dúo 'Los Polivoces' e intérprete del querido Abuelo Arnoldo en 'Una familia de diez', falleció este 4 de diciembre a los 87 años. “Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso”, informó su familia en un comunicado publicado la mañana de este viernes, donde expresaron el afecto y admiración hacia el actor, considerado una leyenda del humor.

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón… Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”, se lee en el mensaje difundido en redes sociales. La noticia fue confirmada por su hijo, Lalo Manzano.

Adiós al legendario comediante mexicano Eduardo Manzano a los 87 años

Considerado uno de los humoristas más influyentes de México. Su carrera abarcó teatro, radio y televisión, consolidándolo como un referente del humor blanco y familiar. Además de su éxito profesional, su familia lo recordó como un hombre amoroso y generoso. “Gracias papito hermoso, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestras vidas tu obra maestra. Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más”, expresaron en su despedida pública.

Eduardo Manzano. Foto: difusión

¿Quién fue Eduardo Manzano, el icónico actor mexicano?

Eduardo Eugenio Manzano Balderas nació el 18 de julio de 1938 en Ciudad de México. Su trayectoria comenzó de manera inesperada, cuando una huelga en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde estudiaba, lo llevó a incursionar en la comedia. Su primera oportunidad llegó con 'La Hora de los Imitadores', espacio que le permitió desarrollar su presencia escénica.

Fue allí donde conoció a Enrique Cuenca, con quien formó el emblemático dúo 'Los Polivoces', considerado uno de los pilares de la comedia mexicana. El proyecto comenzó en teatro en los años 60 y más adelante llegaron a televisión con sus programas 'Los Polivoces' y 'El Show de Los Polivoces'. De allí nacieron personajes que marcaron a varias generaciones, como Agallón Mafafas, Gordolfo Gelatino, Don Teofilito y el 'Wash and Wear'.

Aunque el dúo se disolvió en los años 70 por problemas personales, ambos actores lograron reconciliarse antes de la muerte de Cuenca en el año 2000. Desde 2007, el actor ganó popularidad con su papel de Don Arnoldo López en 'Una familia de diez'. Jorge Ortiz de Pinedo, creador de la serie, le dedicó un emotivo mensaje: “Compartí con él los últimos 15 años… Todos sus compañeros estamos de luto”, escribió en Instagram.